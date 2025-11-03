Hrvatski vojni rok problem u BiH: "Može dovesti do ozbiljnih posljedica za naše građane"

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić (HDZ BiH) upozorio je u ponedjeljak da bi mladići iz te zemlje koji imaju i hrvatsko državljanstvo mogli biti sankcionirani ukoliko budu morali služiti vojni rok u Hrvatskoj, te je pozvao na postizanje dogovora o tome prijeporu.

Podijeli

Oglas

"Problem koji se pojavljuje sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, prema kojem bi državljani Hrvatske, uključujući i Hrvate iz BiH, trebali služiti vojni rok, može dovesti do ozbiljnih posljedica za naše građane", napisao je Galić na svom profilu na X-u.

Prema njegovim navodima, Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana te zemlje u oružanim snagama drugih država.

"Ovo pitanje mora se hitno riješiti kako bi se spriječile sankcije prema našim ljudima“, dodao je zamjenik ministra obrane BiH.

Pojasnio je kako bi se rješenje moglo pronaći u odredbama Međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske kojim je definirano da državljani služe vojni rok u zemlji u kojoj imaju prebivalište.

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona.

U Hrvatskoj bi služenje vojnog roka trebalo započeti početkom sljedeće godine.