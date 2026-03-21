Lokaliziran požar kod Solina

Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 hektara. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Drniš. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19,36 sati, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.