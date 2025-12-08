Zašto Hrvatska kupuje francusko, a ne njemačko oružje? Evo što kaže Ivan Anušić

"Radi se o ugovoru vrijednom 328 milijuna eura. Nije to samo 18 haubica, to je ukupno 90 raznih vozila i sustava koji prate te haubice. Od radarskih sustava, od sustava veze, od sustava logistike praćenja tih haubica. One stižu kod nas, obuka će se paralelno razvijati prije nego što one budu stigle", kazao je za Dnevnik Nove TV potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, a zatim i dodao: