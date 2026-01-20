„Ako ista tvrtka istodobno provodi procjene utjecaja na okoliš za postrojenja koja jedno bez drugoga ne mogu raditi, jasno je da je riječ o jedinstvenom projektu. Zakon izričito zabranjuje cijepanje cjelovitog projekta kako bi se izbjegla kumulativna procjena utjecaja na okoliš, a upravo to se ovdje događa“, upozorila je Radojčić.