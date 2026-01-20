Na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u ponedjeljak raspravljalo se o 18 zasebno prijavljenih projekata peradarskog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije, iza kojih stoji ukrajinski investitor Premium Chicken Company. Članovi Odbora upozorili su da se, unatoč formalnoj podjeli, radi o jednom megaprojektu neviđenih razmjera u Hrvatskoj.
Cjepkanjem megaperadarnika investitor pokušava izbjeći strože ekološke procjene
Predsjednica Odbora Dušica Radojčić iz redova Možemo istaknula je kako su projekti međusobno funkcionalno povezani – od farmi za tov pilića, preko proizvodnje stočne hrane, klaonice i prerade mesa, do bioplinskog postrojenja za obradu otpada – te da bez zajedničkog funkcioniranja nemaju smisla.
„Ako ista tvrtka istodobno provodi procjene utjecaja na okoliš za postrojenja koja jedno bez drugoga ne mogu raditi, jasno je da je riječ o jedinstvenom projektu. Zakon izričito zabranjuje cijepanje cjelovitog projekta kako bi se izbjegla kumulativna procjena utjecaja na okoliš, a upravo to se ovdje događa“, upozorila je Radojčić.
Dodala je kako je Ministarstvo zaštite okoliša pristalo na to da se svaki dio projekta procjenjuje zasebno, umjesto da se provede jedinstvena procjena utjecaja na okoliš – uključujući utjecaj na kvalitetu zraka, vodne resurse i održivi razvoj lokalne zajednice.
Osam farmi za tov umjesto jedne
Radojčić je navela i druge primjere, kako tvrdi, izigravanja propisa, poput planiranja osam manjih farmi za tov pilića umjesto jedne velike na području Velike Ludine, kako bi se projekt formalno uklopio u prostorne planove.
„Šokantna je sama ideja da se na 18 lokacija realizira megaprojekt s golemim utjecajem na okoliš. Takav projekt dosad nije viđen u Hrvatskoj. Protiv njega se oglasilo i francusko udruženje proizvođača piletine, a lokalna zajednica s pravom pruža otpor jer ne želi biti kolateralna žrtva industrijskog kolonijalizma“, poručila je predsjednica Odbora.
Najavila je i da je predložila održavanje tematske sjednice saborskog Odbora, posvećene isključivo ovom projektu, na kojoj bi sudjelovali predstavnici struke, ministarstava, lokalne zajednice i investitora. Članovi Odbora prijedlog su prihvatili, a o terminu sjednice odlučivat će se već idući tjedan.
