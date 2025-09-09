Oglas

Regije u crvenom

Meteorolog upozorava: "Moguće su pijavice i bujične poplave, a ovo može imati razarajući učinak"

N1 Info
09. ruj. 2025. 20:33
DHMZ - screenshot
Screenshot / DHMZ

Velika promjena vremena se približava Hrvatskoj, a na snazi je više upozorenja. Cijeli dan iz DHMZ-a stižu upozorenja za neke regije koje su u crvenom.

Meteorolog Ivan Čačić je gostovao u Dnevniku Nove TV gdje je objasnio što nas točno čeka:

"U atmosferi je velika količina energije. Na to dolazi vlažan i nestabilan oceanski zrak koji će osloboditi tu energiju, najviše na području sjevernog Jadrana i Dalmacije", rekao je Čačić.

Kako kaže, u srijedu je gotovo u cijeloj zemlji, s izuzetkom istočnih predjela, na snazi Meteoalarm, koji upozorava na grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu oborina i olujne udare vjetra.

To se najviše odnosi na Jadran, a zatim i na predjele uz Jadran i gorsku Hrvatsku. "Opasno vrijeme ne može se isključiti ni u središnjim predjelima", nadodao je Čačić.

Opasnost od bujičnih poplava i prekida prometa

U srijedu ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana i priobalja može pasti i više od 90, a u Dalmaciji i više od 60 litara oborine, što može stvarati bujične poplave i prekid prometa.

Prognoza oborina DHMZ
Prognoza oborina / DHMZ / Screenshot

Olujno vrijeme ponegdje može izazvati prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Uz to, temperatura mora još je prilično visoka pa se mogu javiti opasne pijavice i tuča.

Čačić naglašava da će se u četvrtak glavnina olujnog nevremena s obilnom oborinom zadržati u Dalmaciji, a poneki izraženiji grmljavinski pljusak moguć je još u gorskom području i u istočnim predjelima. Na jugu Dalmacije može pasti i više od 100 litara oborine.

"Problem je u tome što se te oborine događaju u razmjerno kratkom vremenu, što može imati razarajuće učinke, jednako kao što je moguća i pojava pijavice i tuče", zaključio je Čačić.

Teme
dhmz meteoalarm nevrijeme vremenska prognoza

