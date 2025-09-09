Ured predsjednika: Zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb? On uspoređuje Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu!

Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi.