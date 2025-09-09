Plenković o Milanoviću: Taj koji nije ni trznuo na rusku agresiju u Ukrajini odjednom tumači javnosti posjet izraelskog ministra...

Premijer RH Andrej Plenković obratio se novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. U fokusu je bio službeni posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Zagrebu, koji su osudili iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića, ali i oporbenih stranaka.
Andrej Plenković osvrnuo se na posjetu izraelskog šefa diplomacije Gideona Saara Zagrebu, koji je izazvao lavinu reakcija, gotovo isključivo negativnih.
"Imali smo niz rasprava o međunarodnim aktivnostima. Od posjeta izaslanstva američkog Kongresa u nedjelju navečer, do posjeta predsjednika Europskog vijeća Antónija Coste, pa do današnjeg posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova", kazao je premijer.
"Nekoliko riječi o posjeti izraelskog ministra. On je u Hrvatskoj bio na poziv ministra Gordana Grlića Radmana, nakon što je ministar Radman u Zagreb prije nekoliko dana pozvao i palestinsku ministricu. Radman je danas otputovao u Siriju i Jordan."
"Riječ je o naporima Hrvatske, kao države koja je bila žrtva agresije i koja jako dobro zna kako koristiti svoje iskustvo kao doprinos širim naporima međunarodne zajednice za postizanje mira. Takve smo savjete dali i našim prijateljima u Ukrajini, koja je žrtva ruske agresije", dodao je.
"Slične aktivnosti želimo podijeliti i u ovom dugogodišnjem sukobu koji traje na Bliskom istoku. Izraelskom ministru smo prenijeli da želimo prekid vatre i da dođe do mirovnog rješenja koje bi zaustavilo daljnje civilne žrtve, osobito žena i djece i svih civila koji se nalaze u Gazi, a jednako tako i da u konačnici taj mirovni proces dovede do onoga što je po nama najrazumnija i najbolja opcija, a to je tzv. dvodržavno rješenje
"Nisam stigao pročitati reakciju", odgovorio je na novinarsko pitanje o reakciji Zorana Milanovića, čiji je ured osudio posjet.
"Nisam zbog drugih obaveza stigao niti pogledati presicu dvaju ministara. Međutim, shvaćam otprilike u kojem smjeru je to otišlo. Koliko shvaćam, od ljudi koji su pratili, oni su primijetili da izraelski ministar nije uopće spominjao Domovinski rat."
"Interesantno je da baš Milanović, koji nije pokazao niti približan interes da pokaže solidarnost s Ukrajinom zbog ruske agresije, taj takav, koji praktički tri i pol godine nije niti trznuo na rusku agresiju na Ukrajinu, odjedanput nastoji hrvatskoj javnosti rastumačiti posjet ministra države Izrael, koji je došao u kontekstu širih aktivnosti koje hrvatska Vlada, za razliku od njega koji ne radi ništa, nastoji napraviti ne bi li pomogla humanitarnoj situaciji na Pojasu Gaze", kaže Plenković.
"Nastojimo u dijalogu s onima koji su uključeni prepoznati slijed događa u sljedećim mjesecima pa sukladno tome i formulirati svoja stajališta i politike na najbolji mogući način. Mi smo oko svih principijelni", dodao je predsjednik Vlade.
