Stiže nevrijeme - donosi obilnu kišu i bujične poplave, upaljen Meteoalarm!

Iako je jutros pretežno vedro u mnogim predelima Hrvatske, sa zapada nam se približava fronta. U nastavku ponedjeljka treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, prije svega u Gorskoj Hrvatskoj. Navečer pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom Jadranu, u noći i drugdje.