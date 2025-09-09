vremenska prognoza
Stiže nevrijeme - donosi obilnu kišu i bujične poplave, upaljen Meteoalarm!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Iako je jutros pretežno vedro u mnogim predelima Hrvatske, sa zapada nam se približava fronta. U nastavku ponedjeljka treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, prije svega u Gorskoj Hrvatskoj. Navečer pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom Jadranu, u noći i drugdje.
Tijekom srijede će kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatiti i područje Dalmacije, gdje također treba računati na obilniju oborinu i mogućnost bujičnih i urbanih poplava, zbog čega je sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda na višem stupnju. Pogoršanje će zahvatiti cijelu zemlju, no više će kišiti duž Jadrana i uz Jadran. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će biti manje toplo.
I tijekom četvrtka će biti nestabilno, osobito u noći i ujutro još u Dalmaciji treba računati da oborina može biti obilnija. No, od sredine dana će se razvedriti u većini predjela.
Petak će biti sunčaniji, topliji, no neće biti posve stabilno. Lokalno su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti.
Postupne stabilizacije neće biti niti za vikend, štoviše, čini se da u nedjelju stiže novo pogoršanje vremena, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
