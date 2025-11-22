Milanović o mogućoj blokadi Srbije zbog nestalih: "Znaju više nego što su pokazali"

Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je prije nekoliko dana da je Hrvatska spremna blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju zbog nestalih.
RTL je poslao upit Uredu predsjednika o mogućoj blokadi Srbije zbog pitanja nestalih.
"Bez obzira hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora se riješiti. Znamo da u susjednoj Srbiji znaju i moraju znati puno više informacija o nestalima nego što su do sada pokazali i, još važnije, učinili po tom pitanju.
Otkrivanje istine o sudbini nestalih je važno i s ljudskog i s državnog stajališta. Hrvatska kao suverena država i članica EU treba iskoristiti sve raspoložive mehanizme da to pitanje riješi", odgovorili su iz Ureda predsjednika.
