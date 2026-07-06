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DVODNEVNI POSJET

Milanović potvrdio odlazak u Ankaru na sastanak NATO saveza

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06. srp. 2026. 16:23
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zoran milanović, nato savez
Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Predsjednik Republike sudjelovat će u 7. i 8. srpnja u Ankari na sastanku šefova država i vlada članica NATO-a.

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Program počinje u utorak, kada će predsjednik Republike nazočiti svečanoj večeri za čelnike država i vlada članica Saveza. Domaćini večere u Predsjedničkoj palači Beştepe bit će predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan. Događaj će biti zatvoren za medije, a prisustvovat će mu samo službeni fotografi i snimatelji.

U srijedu u 10:45 održat će se službena ceremonija dobrodošlice sudionicima sastanka šefova država i vlada članica NATO-a te zajedničko fotografiranje svih čelnika država članica Saveza, također u Predsjedničkoj palači Beştepe. Tom će događaju moći prisustvovati samo akreditirani predstavnici medija.

Nakon ceremonije, u 11:15, predsjednik Republike sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada članica NATO-a.

Teme
ankara nato turska zoran milanović

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