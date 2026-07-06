Milanović potvrdio odlazak u Ankaru na sastanak NATO saveza

Program počinje u utorak, kada će predsjednik Republike nazočiti svečanoj večeri za čelnike država i vlada članica Saveza. Domaćini večere u Predsjedničkoj palači Beştepe bit će predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan. Događaj će biti zatvoren za medije, a prisustvovat će mu samo službeni fotografi i snimatelji.