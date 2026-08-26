Milijunska zaduženja četiri grada. Evo za što će potrošiti novac

Vlada je, također, dala suglasnost Općini Kumrovec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 310.000 eura s rokom otplate kredita od 10 godina, uključujući poček od jedne godine, u jednakim tromjesečnim ratama, te uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,23 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od ugovorenog iznosa kredita.