Podmićivanje ima dugu povijest u američkoj politici – nastavlja li Donald Trump tu tradiciju?

I sam George Washington poslužio se tom taktikom kada se 1758. kandidirao za mjesto u kolonijalnoj zakonodavnoj skupštini Virginije. Zapisi pokazuju da je biračima osigurao 35 galona vina, 43 galona jakog piva i jabukovače te nevjerojatnih 95 galona alkoholnog punča. Premda je svojem voditelju kampanje napisao da vjerojatno nisu poslužili dovoljno pića, nije se trebao brinuti – uvjerljivo je pobijedio, možda ne baš sasvim trijezno.