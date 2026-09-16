Vučić nakon presude Thaciju i suradnicima: Licemjerstvo! Srbi će uvijek biti zločinci, a svi drugi heroji

U posebnom obraćanju javnosti u povodu presude Specijalnog suda za Kosovo u Hagu čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova, Vučić je rekao da je ona donesena pred mehanizmom koji je prije 11 godina stvoren pod pritiskom međunarodne zajednice, "da bi izbjegli stvaranje ad hoc tribunala, kakav je bio formiran tobože za prostor bivše Jugoslavije", ustvrdivši da je "u stvari bio formiran protiv Srba i srpskog naroda".