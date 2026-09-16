Ljudi koji štede otkrili 25 stvari koje su potpuno prestali kupovati kako bi uštedjeli novac

Kao osobni primjer naveo je papirnate ubruse. Prije godinu dana zamijenio ih je krpama i krpama od mikrovlakana, a kaže da se više nikada ne bi vratio staroj navici. Prije je trošio otprilike jednu rolu tjedno, dok danas krpe jednostavno ubaci u perilicu zajedno s ostalim rubljem, piše nova.rs.