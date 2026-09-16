svaki euro vrijedi
Ljudi koji štede otkrili 25 stvari koje su potpuno prestali kupovati kako bi uštedjeli novac
Štednja novca ne mora uvijek značiti velika odricanja. Često je dovoljno pogledati što kupujemo iz navike, a ne zato što nam je to doista potrebno.
Upravo je to bila tema jedne rasprave na Redditu posvećene štednji, gdje je jedan korisnik pitao druge: „Što ste potpuno prestali kupovati i uopće vam ne nedostaje?“
Kao osobni primjer naveo je papirnate ubruse. Prije godinu dana zamijenio ih je krpama i krpama od mikrovlakana, a kaže da se više nikada ne bi vratio staroj navici. Prije je trošio otprilike jednu rolu tjedno, dok danas krpe jednostavno ubaci u perilicu zajedno s ostalim rubljem, piše nova.rs.
To ga je, kaže, navelo da shvati koliko stvari kupujemo automatski, samo zato što smo na njih navikli.
Odgovori drugih korisnika pokazali su da se mnogo toga može izbaciti iz svakodnevne potrošnje bez osjećaja da nam nešto doista nedostaje.
Kućne potrepštine i sredstva za održavanje
Jedna od stvari koje su se često spominjale jesu maramice za sušilicu rublja. Neki korisnici navode da su ih potpuno prestali kupovati, a da pritom nisu primijetili nikakvu razliku u svakodnevnom životu.
Drugi su prestali kupovati mirisne svijeće. Jedna korisnica kaže da ih je prije impulzivno kupovala, ali da su skupe, kratko traju i često su joj izazivale glavobolju. Danas, kada želi osvježiti prostor, jednostavno otvori prozor ili prokuha kore citrusa s klinčićima.
Neki su znatno smanjili potrošnju toaletnog papira ugradnjom bidea, dok su drugi klasične tekuće sapune u plastičnim dozatorima zamijenili krutim sapunima. Razlog je jednostavan: jeftiniji su, dulje traju i stvaraju manje otpada.
Među stvarima koje su ljudi prestali kupovati nalaze se i proizvodi za menstruaciju, zahvaljujući prelasku na menstrualnu čašicu, kao i boje za kosu. Jedna korisnica napisala je da je jednostavno prihvatila sijedu kosu.
Neke žene gotovo su potpuno izbacile šminku iz svakodnevice i koriste je samo u posebnim prilikama.
Hrana i piće na kojima se lako može uštedjeti
Velik broj ljudi naveo je gazirana pića kao jednu od prvih stvari koje su prestali redovito kupovati, ponajprije zbog rasta cijena.
Alkohol i flaširana voda također se često spominju kao troškovi koje je relativno lako ukloniti.
Jedan korisnik prestao je kupovati kavu u Starbucksu nakon što je nabavio aparat za espresso. Kaže da mu je trebalo vremena da nauči pripremati dobru kavu, ali nakon više od četiri godine uopće nema potrebu vratiti se staroj navici.
Brza hrana još je jedna velika stavka.
Jedan sudionik rasprave objasnio je da mu je kupovina obroka za dvije odrasle osobe postala besmislena kada je račun dosegnuo 20 dolara. Danas kod kuće priprema burgere i pomfrit koje smatra kvalitetnijima, a pritom troši manje novca.
Dostava pizze za neke je također postala stvar prošlosti. Umjesto naručivanja, ljudi kupuju gotovo tijesto ili s vremenom nauče pripremati vlastito.
Neki su prestali kupovati gotov temeljac i umjesto toga zamrzavaju ostatke povrća od kojih poslije kuhaju vlastiti.
Isto vrijedi i za kruh. Jedna korisnica kaže da sama peče manju štrucu za nešto više od jednog dolara, što je dovoljno za dvije osobe tijekom tjedna, a pritom izbjegava aditive i konzervanse.
Na popisu su se našli i gotova riža, konzervirani grah i slični proizvodi koje je jednostavnije i jeftinije pripremiti kod kuće.
Čak su i sitnice poput plastičnih kvačica za zatvaranje vrećica neki zamijenili običnim drvenim kvačicama za rublje, koje su mnogo jeftinije.
Pretplate i navike koje su potpuno izbacili
Kabelska televizija još je jedna stavka koju su mnogi ukinuli.
Neki su odustali i od pretplate na Amazon Prime. Umjesto da plaćaju članstvo, proizvode stavljaju u košaricu dok ne dosegnu iznos dovoljan za besplatnu dostavu.
Cigarete i nikotinski proizvodi spominjali su se među najvećim uštedama. Nekoliko korisnika navelo je da su potpuno prestali pušiti, a uz zdravstvene koristi znatno su smanjili i mjesečne troškove.
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