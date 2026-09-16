Misteriozni let iz Moskve: Ruski državni avion sletio u Njemačku, razlog nije poznat

Razlog njegova dolaska zasad nije službeno poznat. T-online je, pozivajući se na sigurnosne krugove, objavio da bi među putnicima mogli biti i zaposlenici ruskog generalnog konzulata u Bonnu koji se vraćaju u Rusiju. Konzulat je zatvoren prošloga tjedna, no za tu informaciju zasad nema službene potvrde.