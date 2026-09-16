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Misteriozni let iz Moskve: Ruski državni avion sletio u Njemačku, razlog nije poznat
Ruski državni zrakoplov Iljušin IL-96 u srijedu ujutro sletio je na zračnu luku Köln/Bonn, nakon što je ranije poletio iz Moskve, no službene informacije o razlozima njegova dolaska u Njemačku zasad nisu objavljene.
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Prema podacima servisa Flightradar24, zrakoplov je oko 6 sati ujutro poletio iz moskovske zračne luke Vnukovo, a nešto nakon 9.30 sati stigao je do područja zračne luke Köln/Bonn u Wahner Heideu.
Letio je prema području tjesnaca između Finske i Estonije, a oko 8.30 sati, u blizini otoka Rügena, ušao je u njemački zračni prostor. Odatle je nastavio preko Mecklenburg-Zapadne Pomeranije i Donje Saske prema Kölnu.
Riječ je o zrakoplovu iz ruske državne flote koja se koristi za potrebe ruskih državnih struktura. Let ruskog državnog Iljušina IL-96 iz Moskve prema Kölnu/Bonn u srijedu je zabilježio i strani portal Cedar News, koji navodi da je zrakoplov registracije RA-96018 operirao kao let RSD780, premosi Fenix magazin.
Njemačka policija nije potvrdila slijetanje
Glasnogovornik nadležne njemačke Savezne policije rekao je u srijedu ujutro redakciji t-onlinea da ne može "ni potvrditi ni demantirati" da je ruski zrakoplov sletio u Köln/Bonn.
Istodobno, snimke iz zračne luke prikazuju Iljušin IL-96 tijekom slijetanja. Prema informacijama t-onlinea, zrakoplov bi se još istoga dana trebao vratiti u Moskvu.
Razlog njegova dolaska zasad nije službeno poznat. T-online je, pozivajući se na sigurnosne krugove, objavio da bi među putnicima mogli biti i zaposlenici ruskog generalnog konzulata u Bonnu koji se vraćaju u Rusiju. Konzulat je zatvoren prošloga tjedna, no za tu informaciju zasad nema službene potvrde.
Dolazak nakon zatvaranja konzulata
Njemačka savezna vlada zatvaranje ruskog generalnog konzulata povezala je s reakcijom na napad dronom na zračnu luku Leipzig. Ruske vlasti odbacile su odgovornost za taj napad.
Nakon pronalaska drona, prema navodima iz istrage, pojavile su se prve indicije koje su upućivale prema Rusiji. Leipzig je važno čvorište za isporuku streljiva i oružja prema istočnoj Europi.
I Köln/Bonn zračna luka nedavno pogođena incidentom s dronovima
I zračna luka Köln/Bonn nedavno je bila poprište incidenta povezanog s dronovima. Sredinom kolovoza zračni promet nakratko je bio prekinut zbog uočenih dronova.
Savezna policija tada je na približno pola sata zatvorila zračni prostor u području uzletno-sletnih staza, zbog čega su dva leta morala biti preusmjerena. Istraga protiv osobe za koju se sumnja da je upravljala dronom još traje.
Prema dosadašnjim informacijama, u tom slučaju nije utvrđena vojna pozadina.
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