TU DNEVNO PROĐE 400 LJUDI
Na Hitnoj KBC-a Zagreb uvode promjenu zbog gužvi. Pacijenti: Čeka se satima
Nakon 20 godina obnovljen je hitni prijam KBC-a Zagreb, a kako bi se smanjile gužve i ubrzala obrada pacijenata, uvodi se i poseban prijem za one s lakšim ozljedama.
Obnovljen je hitni prijam KBC-a Zagreb, najveće bolnice u Hrvatskoj, kroz koji dnevno u prosjeku prođe oko 400 pacijenata, odnosno oko 120 tisuća godišnje. U obnovu prostora od 400 četvornih metara uloženo je više od 426 tisuća eura.
Obnovljeni prostor trebao bi omogućiti ugodnije uvjete i učinkovitiju organizaciju rada, kao i bržu obradu pacijenata.
"Sama obnova i obnovljeni prostor će omogućiti ne samo veću udobnost, nego i funkcionalniju organizaciju rada. Da naši pacijenti budu brže i učinkovitije pregledani i u konačnici naši djelatnici imaju bolje uvjete rada", rekao je zaDnevnik Nove TVravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
Nova pravila za pacijente
Uz nove čekaonice uvedena su i nova pravila obrade pacijenata. Jedna od novosti je takozvani fast track, odnosno poseban prijem namijenjen pacijentima s lakšim ozljedama. Cilj je smanjiti gužve i skratiti čekanje.
"To je znači dio hitnog prijema gdje rade liječnik i sestra i gdje dolaze bolesnici nižih trijažnih kategorija, najčešće četvorke i petice. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoje problem kroz OHBP i idu dalje kroz dijagnostiku i potrebnu terapiju, a bolesnicima koji su zaista hitni omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži", rekao je pročelnik OHBP-a Adis Keranović.
Nova ambulanta trebala bi biti u funkciji kroz nekoliko dana. Procjenjuje se da bi se u njoj moglo obraditi do 20 posto pacijenata koji svakodnevno dolaze na hitni prijam.
Pacijenti: Čekanje traje satima
Pacijenti koji dolaze na Hitnu navode da čekanje može trajati satima.
"Unutra, pa sad kad dođete, 15 minuta možda do obrade i onda satima, 3 - 4 sata, ispod toga nikako, ma i 5, 6", rekla je Nataša iz Zagreba.
"Nije nam to toliko veliki problem jer imam bolesno dijete, ali što se tiče samog hitnog prijema nisam imao lošeg iskustva, više puta smo bili", rekao je Ivan iz Zagreba.
"Bit će bolesnika koji će i dalje čekati"
Uvođenje brže obrade za dio pacijenata ipak neće značiti da će čekanje u potpunosti nestati.
"Sigurno će biti bolesnika koji će i dalje čekati. Ono što se mi trudimo, ako je netko trijažne kategorije koja je već zahtijevala pregled, a nije uspio doći, jest da se radi retrijaža i da ga se ranije uvodi na pregled. To je jedna stvar, a druga, sigurno će se i dalje čekati laboratorijske pretrage i dijagnostika koja je nužna", rekao je Keranović za Dnevnik Nove TV.
Nastavlja se i šira obnova KBC-a Zagreb nakon potresa. Dio radova trebao bi trajati do 2027. godine, a planirane su i nove pretrage, uz smanjenje broja kreveta.
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