Na Hitnoj KBC-a Zagreb uvode promjenu zbog gužvi. Pacijenti: Čeka se satima

"Sigurno će biti bolesnika koji će i dalje čekati. Ono što se mi trudimo, ako je netko trijažne kategorije koja je već zahtijevala pregled, a nije uspio doći, jest da se radi retrijaža i da ga se ranije uvodi na pregled. To je jedna stvar, a druga, sigurno će se i dalje čekati laboratorijske pretrage i dijagnostika koja je nužna", rekao je Keranović za Dnevnik Nove TV.