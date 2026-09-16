Švedska oporba lijevog centra pobijedila na izborima

Dva bloka dijelilo je u 18,47 sati po srednjoeuropskom vremenu samo 26.169 glasova, no s manje od jedan posto preostalih biračkih mjesta za prebrojavanje, stranke predvođene čelnicom oporbe Magdalenom Andersson iz redova Socijaldemokrata na putu su da osvoje 175 mjesta u Riksdagu koji broji 349 zastupnika, što najavljuje promjenu vlasti.