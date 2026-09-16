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porazila vladajući desni blok

Švedska oporba lijevog centra pobijedila na izborima

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Hina
|
16. ruj. 2026. 20:03
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Magdalena Andersson
Jessica GOW / TT NEWS AGENCY / AFP

Švedska oporba lijevog centra porazila je vladajući desni blok s najnižom mogućom razlikom, objavila je u srijedu javna televizija SVT, nakon što je prebrojano 99 posto glasova s parlamentarnih izbora održanih u nedjelju.

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Dva bloka dijelilo je u 18,47 sati po srednjoeuropskom vremenu samo 26.169 glasova, no s manje od jedan posto preostalih biračkih mjesta za prebrojavanje, stranke predvođene čelnicom oporbe Magdalenom Andersson iz redova Socijaldemokrata na putu su da osvoje 175 mjesta u Riksdagu koji broji 349 zastupnika, što najavljuje promjenu vlasti.

„Vjerojatnost za preokret u ovoj je fazi toliko mala da možemo sa sigurnošću tvrditi da će oporba osigurati najviše mandata na ovim izborima”, objavio je SVT.

Desni vladajući blok premijera Ulfa Kristerssona, koji uključuje i krajnje desne Švedske demokrate, na putu je da osvoji 174 mandata, pokazuju podaci švedskog izbornog povjerenstva.

Agencija sada prebrojava zakašnjele glasačke listiće pristigle iz zemlje i inozemstva te je priopćila da bi taj postupak mogao potrajati do četvrtka, kada će biti obrađeni svi glasovi. 

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Teme
izbori švedska

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