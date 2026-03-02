Oglas

TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

Ministar Anušić iznenađen: Čak 55% ročnika javilo se dragovoljno, među njima više od 10 posto - žene

N1 Info
02. ožu. 2026. 13:22
U Ministarstvu obrane održana je danas konferencija za medije povodom početka temeljnog vojnog osposobljavanja.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako 800 ročnika ulazi u vojarne. Obuka će im trajati do 5. svibnja. Više od 55 posto vojnika se dobrovoljno prijavilo.

"Od tih 800 ročnika, čak 446 su dragovoljci, odnosno 55,75 posto od ukupnog broja koji su pozvani. Od 446 dragovoljca, čak su 82 žene odnosno 10,25 posto", otkrio je ministar, prenosiDnevnik.hr.

Samo 10 prigovora savjesti

Od pozvanih novaka, samo je desetero iskazalo prigovor savjesti, dodao je Anušić.

12 novaka nije se odazvalo pozivu i oni će dobiti prijave.

"Iznenadili su nas rezultati odaziva, mladi ljudi su prepoznali važnost temeljnog vojnog osposobljavanja", rekao je.

