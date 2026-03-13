Oglas

KOLAPS KOMUNALNOG SUSTAVA

VIDEO / Mostar se guši u smeću, kad se kontejneri napune otpad se baca po ulicama i pločnicima

N1 BiH
N1 BiH
|
13. ožu. 2026. 08:52
Screenshot N1 BiH
N1 BiH

Mostar se ponovno suočava s ozbiljnim problemom odvoza otpada. Javno poduzeće Komunalno, zaduženo za prikupljanje smeća, već dulje vrijeme ima financijske poteškoće, a dug prema gradskom deponiju premašio je milijun konvertibilnih maraka

Kako javlja N1 BiH, u mnogim dijelovima grada posljednjih su dana vidljivi prepuni kontejneri i razbacani otpad. Kad se kontejneri napune, smeće završava na pločnicima i ulicama, što stvara neugodne mirise i nezadovoljstvo među građanima.

Građani situaciju opisuju kao sramotnu, ističući da se ovakav problem u Mostaru ponavlja.

Od jutros su komunalni radnici ponovno na ulicama i pokušavaju ukloniti nagomilani otpad. Prema riječima radnika JP Komunalno Zlatana Martinovića, čišćenje bi moglo potrajati do dva dana.

Dugovi i manjak novca za gorivo

Glavni razlog zastoja u odvozu smeća su financijski problemi u komunalnom sustavu. Zbog dugovanja i nedostatka novca za gorivo rad gradskog deponija bio je otežan, pa je privremeno obustavljen prijem otpada.

Predstavnici sindikata upozoravaju da je riječ o kolapsu komunalnog sustava, koji je godinama zapostavljan uz nedovoljna ulaganja.

Prema podacima Gradske uprave, JP Komunalno duguje oko četiri milijuna maraka, zbog čega se već neko vrijeme govori o potrebi reorganizacije poduzeća. Gradonačelnik tvrdi da su problemi povezani s kontrolom troškova, dok odgovornost za blokadu procesa prebacuje na direktora Komunalnog.

Iako se grad trenutačno čisti od otpada, izvještava N1 BiH, situacija u komunalnom sektoru i dalje je neizvjesna. Sindikat upozorava da bi radnici na deponiju mogli pokrenuti novu blokadu ako uskoro ne dobiju svoja potraživanja.



Teme
BiH Mostar odvoz otpada otpad smeće

