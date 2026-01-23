Primorac: Ranije se s čežnjom gledalo prema Estoniji

"Tražimo i da se istodobno stave izvan snage odredbe o kaznama te da se kazne ne primjenjuju do 1. siječnja 2027., dok traje testno razdoblje, kako bi se izbjeglo da se tvrtke i obrtnici kažnjavaju zbog nečega na što nisu mogli imati utjecaja, jer sustav ne funkcionira”, rekla je, među ostalim, Benčić. Upozorila je i na to da su kazne za one obuhvaćene fiskalizacijom 2.0 enormne, dok Ministarstvo financija, koje je pravilnik trebalo donijeti prije početka primjene, ga još uvijek nije donijelo.