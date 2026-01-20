Vujčić otkrio što će napraviti kada preuzme dužnost potpredsjednika ECB-a

"Ova nominacija je i priznanje za dugogodišnji rad Hrvatske narodne banke, za uspješno uvođenje eura u Hrvatskoj te za doprinos naše zemlje u funkcioniranju europodručja. Svjestan sam odgovornosti koju nosi funkcija potpredsjednika Europske središnje banke i, ako Europsko vijeće potvrdi moje imenovanje, nastavit ću se zalagati za stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro u cijelom europodručju. Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a na dosadašnjem predanom radu i trudu, jer ovo je i njihov uspjeh", naglasio je Boris Vujčić.