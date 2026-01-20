guverner HNB-a
Vujčić otkrio što će napraviti kada preuzme dužnost potpredsjednika ECB-a
U povodu nominacije za potpredsjednika Europske središnje banke, guverner HNB-a Boris Vujčić dao je izjavu za medije.
Ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) na sastanku održanom u Bruxellesu 19. siječnja nominirali su guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića, za funkciju potpredsjednika Europske središnje banke (ESB). Guverner HNB-a na ovu bi funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.
"Zahvaljujem ministrima financija država članica europodručja na nominaciji, odnosno na ukazanom povjerenju. Jednako tako zahvalio bih i Vladi RH, kao i Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, što su me podržali, a naročito premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu na aktivnoj potpori da preuzmem ovu dužnost", istaknuo je tim povodom guverner HNB-a.
Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost.
Za što će se zalagati?
"Ova nominacija je i priznanje za dugogodišnji rad Hrvatske narodne banke, za uspješno uvođenje eura u Hrvatskoj te za doprinos naše zemlje u funkcioniranju europodručja. Svjestan sam odgovornosti koju nosi funkcija potpredsjednika Europske središnje banke i, ako Europsko vijeće potvrdi moje imenovanje, nastavit ću se zalagati za stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro u cijelom europodručju. Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a na dosadašnjem predanom radu i trudu, jer ovo je i njihov uspjeh", naglasio je Boris Vujčić.
Postupak imenovanja
Sukladno članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, postupak imenovanja nastavlja se sljedećim koracima:
- Veljača – ožujak 2026.: Europski parlament (Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku – ECON) održat će saslušanje s guvernerom HNB-a. Upravno vijeće ESB-a donijet će svoje mišljenje o nominaciji guvernera Vujčića.
- Ožujak 2026.: Europski parlament dat će svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici.
- Ožujak 2026.: Europsko vijeće (predsjednici država i vlada) donosi konačnu odluku o imenovanju Borisa Vujčića.
- 1. lipnja 2026.: Preuzimanje dužnosti potpredsjednika ESB-a, priopćio je HNB.
