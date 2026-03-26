Ministar Ružić imenovan članom Pregovaračkog odbora Vlade

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je dopunom Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade članom toga odbora imenovala ministra Alena Ružića.
Nadzornom odboru Ine Vlada je predložila imenovanje Hrvoja Šimovića, Hrvoja Milića i Marina Zovka za članove Uprave Ine do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, na razdoblje od najuže šest mjeseci.
Skupštini Hrvatskih cesta predložila je izbor Bariše Kusića, Mirjane Čagalj i Ante Parata za članove Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Također, Skupštini Hrvatskih cesta predložila je imenovanje Alena Leverića i Željane Šikić za članove Uprave, do provedbe postupka izbora članova Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Skupštini HŽ Infrastrukture predložila je imenovanje Darka Barišića, Marijana Ćužića, Subhija Tawfiqa i Mihaele Matokanović Džimbeg za članove Uprave toga društva, do imenovanja članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Zbog isteka mandata s danom 31. ožujka 2026. razriješila je člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita Dražena Karakašića, te ga ponovno imenovala, s danom 1. travnja 2026. godine.
Također, zbog isteka mandata s danom 31. ožujka 2026. razriješila je ravnateljicu Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU Ivu Novak te joj dala ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja te Uprave, s danom 1. travnja 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Skupštini HROTE-a predložila je imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Također, Skupštini HROTE-a predložila je imenovanje Mladena Čavića, Snježane Lončar i Sanje Vulame za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Na sjednici je razriješen dio dosadašnjih članova Stručnog povjerenstva za praćenje sigurnosti opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata - Kristina Čelić i Alenka Kinderman Lončarević, a novim članovima imenovani su Željko Krevzelj i Nikola Vištica, kao predstavnici ministarstva iz područja energetike i Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Državnom službeniku Mariju Stipetiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za klimatsku tranziciju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 28. ožujka 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
