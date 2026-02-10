Koji ključni izazovi čekaju Alena Ružića u megalomanskom ministarstvu?

Ružić je Plenkovićev kadar i šef HDZ-a i Vlade njegovim je odabirom pokazao da mu namjera nije rješavati duboke i sustavne probleme koji u ovom megalomanskom ministarstvu vladaju već barem 20 godina, nego da će se i dalje PR-ovski gasiti vatre. Uostalom, svojom jučerašnjom izjavom da se "oko inkluzivnog dodatka stvara percepcija kao da je veliki problem" jasno pokazuje da Plenković i dalje ne odustaje od omalovažavanja i podcjenjivanja dubokih strukturnih problema u ovom sektoru.