ANALIZA
Koji ključni izazovi čekaju Alena Ružića u megalomanskom ministarstvu?
Kao ni njegov prethodnik Piletić, ni Alen Ružić nema stručne kvalifikacije jer se nikada u životu nije bavio ni mirovinskim sustavom, ni politikama rada, ni socijalnim politikama, no ima za HDZ-ovu vladu najvažniju kvalifikaciju, šefovo povjerenje.
Ružić je Plenkovićev kadar i šef HDZ-a i Vlade njegovim je odabirom pokazao da mu namjera nije rješavati duboke i sustavne probleme koji u ovom megalomanskom ministarstvu vladaju već barem 20 godina, nego da će se i dalje PR-ovski gasiti vatre. Uostalom, svojom jučerašnjom izjavom da se "oko inkluzivnog dodatka stvara percepcija kao da je veliki problem" jasno pokazuje da Plenković i dalje ne odustaje od omalovažavanja i podcjenjivanja dubokih strukturnih problema u ovom sektoru.
Da je Plenković na čelo ovog ministarstva postavio Branka Bačića, Tomu Medveda ili Ivana Anušića, nekoga sa stvarnom političkom težinom u vladajućoj stranci, tada bismo mogli govoriti o očekivanju snažnijih poteza. Ovo je najveći i najteži resor, njegov proračun iznosi 13 milijardi eura, što čini trećinu ukupnog državnog proračuna. Je li logično da na čelo takvog ministarstva uporno dolaze ljudi čije ime morate dobro guglati da biste doznali tko su? Kako to da nitko s političkom težinom ne želi preuzeti ovo ministarstvo?
Procjenjujem da doktor Ružić, uz najbolju volju i svo stručno iskustvo u vođenju jednog velikog sustava kakav KBC Rijeka jest, neće napraviti ništa. To iskustvo u vođenju bolnice doista jest više nego što ga je imao Piletić, no budimo objektivni, proračun bolnice iznosio je nešto manje od 300 milijuna eura, dok proračun ministarstva iznosi 13 milijardi eura.
Osim ako s Plenkovićem nije dogovorio barem nekoliko stotina milijuna eura dodatnih sredstava za socijalu, ruke će i ovom ministru biti vezane.
Koji su najvažniji problemi i zadaće Alena Ružića u resoru koji preuzima, pogledajte u analizi.
