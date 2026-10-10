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Ministarstvo: Evo koliko je zgrada obnovljeno nakon potresa
Godišnji sastanak čelnika europskih baštinskih institucija - European Heritage Heads Forum (EHHF) okupio je u Zagrebu sudionike iz 27 zemalja koji su raspravljali o otpornosti europske kulturne baštine, izvijestilo je Ministarstvo kulture, navodeći da je u Hrvatskoj nakon potresa obnovljeno 511 kulturnih, javnih i sakralnih objekata.
Ovogodišnji jubilarni 20. European Heritage Heads Forum u Zagrebu bio je usmjeren na promišljanja o izazovima i rizicima, kao i jačanju otpornosti kulturne baštine diljem Europe.
Čelnici baštinskih institucija, agencija i uprava iz cijele Europe raspravljali su od 7. do 9. listopada o otpornosti kulturne baštine s naglaskom na pripravnost, preventivnu zaštitu i ublažavanje rizika, ali i brz te učinkovit odgovor na krizne situacije, kao i oporavak, priopćilo je u subotu Ministarstvo kulture i medija.
Razmjena iskustava i primjeri dobre prakse
Baštinski sudionici su kroz tematske rasprave predstavili postojeće dobre prakse i razmijenili iskustva o unapređenjima vezanim za pripravnost, izgradnju kapaciteta potrebnu za brzu reakciju te pravne i proceduralne okvire koji omogućuju učinkovitu pripremu za katastrofe koje pogađaju kulturnu baštinu.
Raspravljalo se i o važnosti digitalizacije i dokumentiranja kulturne baštine kao temelja njezina očuvanja, ali istovremeno i alata koji poboljšava dostupnost i razmjenu znanja.
Predstavnici 27 država, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, Island, Švicarsku, Norvešku, ali i po prvi put Bosnu i Hercegovinu te Sjevernu Makedoniju, tijekom trodnevnog programa upoznali su se s vodećim hrvatskim stručnjacima i dobrim praksama te posjetili zagrebačku katedralu, Atelier Meštrović, povijesnu jezgru grada Petrinje i Siska - lokalitete obnavljane nakon potresa putem Ministarstva kulture i medija.
Središnje događanje trodnevnog susreta održano je u četvrtak u zgradi Muzeja Mimara koji je nakon završene konstrukcijske, cjelovite i energetske obnove za susret baštinskih stručnjaka otvorio svoja vrata.
Za obnovu povučeno 487 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je važnost interdisciplinarnog pristupa obnovi baštine i razmjene iskustva u upravljanju rizicima posebno u kontekstu hrvatskog iskustva poslijepotresne obnove.
Podsjetila je na to da je tema rizika i kulturne baštine odabrana kao prioritet tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine, a da su nedugo zatim nastupili pandemija i dva potresa koji su prouzročili progresivne štete na kulturnoj baštini.
"Pandemija je otežala brzu mobilizaciju stručnjaka, no osim na dragocjenu međunarodnu stručnu i financijsku pomoć, oslonili smo se na vlastite snage i iskustvo stečeno nakon potresa u Dubrovniku i nakon strašnih razaranja u Domovinskom ratu", rekla je ministrica.
Dodala je kako se iznimnim radom i zalaganjem konzervatora i restauratora, ali i svih drugih stručnjaka, od projektanata do izvođača, uspjelo povući iz Fonda solidarnosti EU 487 milijuna eura za hitne mjere zaštite i konstrukcijsku obnovu, a potom i NPOO-a i proračuna, kako bi danas s ponosom mogli reći kako smo obnovili ili smo u zadnjoj fazi obnove 511 zgrada kulturne, javne i sakralne namjene u vrijednosti od 1,7 milijardi eura.
Što je European Heritage Heads Forum?
European Heritage Heads Forum (EHHF) neformalna je stručna mreža čelnika nacionalnih tijela nadležnih za baštinu (graditeljsku baštinu, krajobraze i arheologiju) iz zemalja Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i država članica Vijeća Europe.
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