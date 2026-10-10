Ministarstvo: Evo koliko je zgrada obnovljeno nakon potresa

Dodala je kako se iznimnim radom i zalaganjem konzervatora i restauratora, ali i svih drugih stručnjaka, od projektanata do izvođača, uspjelo povući iz Fonda solidarnosti EU 487 milijuna eura za hitne mjere zaštite i konstrukcijsku obnovu, a potom i NPOO-a i proračuna, kako bi danas s ponosom mogli reći kako smo obnovili ili smo u zadnjoj fazi obnove 511 zgrada kulturne, javne i sakralne namjene u vrijednosti od 1,7 milijardi eura.