Ministarstvo zdravstva o SDP-u i zahtjevu za ostavkom Hrstić: "Takav pristup ne doprinosi zaštiti djece"

"Anonimni dopis iz 2024., na koje se poziva SDP, nije sadržavao konkretne niti provjerljive navode o kaznenim djelima, već isključivo navode vezane uz organizaciju rada Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek i moguće administrativne nepravilnosti Zavoda, na temelju čega je Ministarstvo reagiralo", priopćili su iz Ministarstva reagirajući na SDP, koji je temeljem medijskih napisa, u subotu zatražio ostavku ministrice Irene Hrstić, tvrdeći da su 's događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek bili upoznati još prije gotovo dvije godine'.