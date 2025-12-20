SDP: Zgroženi smo. Ministrica Hrstić treba podnijeti ostavku

Unatoč tome, Ministarstvo zdravstva je, odgovarajući na izravan upit medija, navelo kako je imalo saznanja isključivo o pritužbama vezanim uz organizaciju rada i moguće nepravilnosti u fakturiranju usluga. Takav odgovor jasno pokazuje da Ministarstvo nije bilo u stanju – ili nije željelo – prepoznati da se radi o potencijalnoj ugrozi najranjivije skupine u zdravstvenom sustavu: maloljetnika, i to na jednom od najosjetljivijih odjela, dječjoj psihijatriji.