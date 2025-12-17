Hrstić o psihijatru iz Osijeka: Ministarstvo nije imalo saznanja o prijavama

Na pitanje o otkazu Stanislavu Rogulji, koji navodi da je dobio otkaz nakon što je više puta prijavio uhićenog psihijatra, ali i druge kolege sa Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, te o inicijativama građana koji putem društvenih mreža traže njegov povratak na posao, Hrstić je odgovorila da Ministarstvo o tome nema saznanja.