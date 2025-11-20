Hrstić o uhićenjima: Podržavam rad institucija, treba vratiti povjerenje u sustav

"Brine me i žao mi je da se to događa i u kojem god sustavu da se to događa. To nije dobro, a kao ministrica zdravstva podržavam institucije koje to rade. Ja sam dokaz da institucije rade. Žalosno je da imaju materijala za raditi i podržavam svaku aktivnost koja će koruptivne aktivnosti u zdravstvenom sustavu izeliminirati na nulu", rekla je ministrica novinarima uoči konferencije povodom Ljubičastog studenog posvećenog podizanju svijesti o raku gušterače.