Gost Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Stjepan Šterc, demograf i savjetnik ministra Ivan Šipića. Razgovarali su o najnovijim demografskim podacima DZZS-a, natalitetu i što to znači za budućnost Hrvatske.
"Činjenica jest da službeni podaci Državnog zavoda za statistiku to potvrđuju", započeo je Stjepan Šterc, komentirajući bolju demografsku sliku Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci.
"To je zaustavljanje trenda, ali vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Tu postoji korelacija između tih pokazatelja i odluka koje je donosilo ministarstvo. Čuli ste što je ministar (Ivan Šipić) vrlo racionalno izjavio da "nas ne zanima ideologija nego je to strateško pitanje", ja bih čak rekao budućnosti Hrvatske, čak i nacionalne sigurnosti", dodaje Šterc.
Kaže kako su pokazatelji iznenadili.
"To potvrđuje da je bilo logično osnivanje ministarstva (demografije i useljeništva), da to ne provode pojedini resori nego da se definira državna strategija. Ti pokazatelji nas jako raduju. Moram priznati da nismo očekivali da će se to dogoditi."
Međutim, dodaje kako novčana potpora ne može biti jedina mjera borbe za demografski rast.
"Koliko god se čini da podizanje dječjeg doplatka i porodiljnih naknada ne znači puno, to je izrazito bitno za stvaranje atmosfere. Činjenica jest da ne možemo novcem samo riješiti problem. Ono što znanost tvrdi jest da treba, s obzirom na razinu negativizma u Hrvatskoj, krenuti sa svim revitalizacijskim modelima", kaže demograf.
Ukratko je objasnio i zašto smatra da će ključna biti sinergija između svih razina vlasti, od lokalne do nacionalne.
"Zato je i najavljen Zakon o demografskoj obnovi koji će uključivati četiri revitalizacijska modela. Izuzetno je bitno stvarati atmosferu, pokazati javnosti da je došlo do političke volje i isto tako je bitno stvoriti komplementarno djelovanje lokalne i nacionalne razine. To će dati rezultate."
Šterc tvrdi kako je realna priča o tome kako bi Hrvatska mogla biti "nova Irska" i napraviti ekonomsko čudo.
"Narativ da bi Hrvatska mogla biti nova Irska je realan zato što imamo primjer zemalja koje to čine, koje su podigle svoju razvijenost. Naravno da je bitno primijeniti njihova iskustva, ali i uvažavati hrvatske specifičnosti. Ovi mladi koji su napustili Hrvatsku ne moraju biti izgubljeni, kada bismo ih funkcionalno uključili u ukupni život Hrvatske."
