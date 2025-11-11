"To je zaustavljanje trenda, ali vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Tu postoji korelacija između tih pokazatelja i odluka koje je donosilo ministarstvo. Čuli ste što je ministar (Ivan Šipić) vrlo racionalno izjavio da "nas ne zanima ideologija nego je to strateško pitanje", ja bih čak rekao budućnosti Hrvatske, čak i nacionalne sigurnosti", dodaje Šterc.