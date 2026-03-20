Mirela Ahmetović: Vlast stvara privid zaštite koju građani sami financiraju

Ocijenila je da, kada se cijene administrativno snižavaju, to uvijek ide na štetu građana jer, bilo da se cijene snižavaju pa se gubici, primjerice, HEP-a, pokrivaju iz proračuna, ili da cijene ostanu visoke pa građani izravno plaćaju skuplju energiju – rezultat je isti. „Pitanje je samo iz kojeg džepa hrvatskih građana se uzima novac: lijevog ili desnog. Jer novac u državnom proračunu, kojim se pokrivaju gubici HEP-a, jest novac građana. I zato 15 tisuća ljudi nije primilo inkluzivne dodatke, jer za to nije bilo sredstava – sredstva su se koristila za sanaciju gubitaka. Primjerice, rebalansom proračuna sredstva su uzeta iz obrazovanja kako bi se osiguralo 500 milijuna eura za HEP”, napomenula je.