Zbog rata na Bliskom istoku neće rasti samo cijene nafte: "Platit ćemo svi"

"Ako 20 posto nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac ne može doći do kupca, ako su svi kapaciteti za čuvanje nafte prepunjeni i moraju smanjiti proizvodnju jer nemaju kuda s naftom, to nije poremećaj koji se može tek tako ukloniti i tješiti hrvatske građane da mi ne uvozimo naftu iz Saudijske Arabije ili Kuvajta. Cijena je onolika kolika će biti na svjetskom tržištu. Dokle god plovidba Hormuškim tjesnacem ne bude sigurna, imat ćemo visoke cijene na benzinskim pumpama i posljedice na gospodarstvo. Zaboravlja se koliko je proizvodnja na umjetna gnojiva u tom dijelu svijeta. Svaki poremećaj u proizvodnji direktno će se odraziti na cijene hrane. Ne samo preko cijena energije, nafte, plina, nego direktno na cijenu hrane. Cijeli svijet je nesigurnije mjesto i cijenu američko-izraelskog napada će platiti svi", smatra Fižulić.