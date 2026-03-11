Goranko Fižulić
Zbog rata na Bliskom istoku neće rasti samo cijene nafte: "Platit ćemo svi"
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je rat na Bliskom istoku, rast cijena nafte, odnos JANAF-a i MOL-a.
Goranko Fižulić osvrnuo se na modernizaciju riječke Rafinerije: "Cijela priča užasno kasni. MOL je posredno odlučio da mu riječka Rafinerija treba zbog srednjoročno ili dugoročno rizičnog pravca dopreme ruske nafte preko Družbe. Odluka nije donesena jučer nego prije 10-ak godina i zato s velikim zakašnjenjem gledamo njenu modernizaciju i otvaranje."
Koliko je riječka Rafinerija važna?
"Za Hrvatsku je svako industrijsko postrojenje važno jer povećava vrijednost i ukupan proizvod hrvatskog gospodarstva u cjelini. Nafta je svjetski proizvod. Mogli smo slušati bedastoće da mi ne uvozimo naftu kroz Hormuški tjesnac, ne kupujemo naftu tamo, kao da se to nas ne tiče. Svaki poremećaj na tržištu nafte je globalni poremećaj i donosi globalne poremećaje i u dotoku i u cijeni. Nafta koja se kretala oko 60 dolara za barel je preko 80, za trećinu je njena cijena više nego što je bila prije američko-izraelskih udara na Iran. Nju će platiti svi, i oni koji sjede u Kini, Los Angelesu i Zagrebu."
Cijene nafte, hrane...
"Ako 20 posto nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac ne može doći do kupca, ako su svi kapaciteti za čuvanje nafte prepunjeni i moraju smanjiti proizvodnju jer nemaju kuda s naftom, to nije poremećaj koji se može tek tako ukloniti i tješiti hrvatske građane da mi ne uvozimo naftu iz Saudijske Arabije ili Kuvajta. Cijena je onolika kolika će biti na svjetskom tržištu. Dokle god plovidba Hormuškim tjesnacem ne bude sigurna, imat ćemo visoke cijene na benzinskim pumpama i posljedice na gospodarstvo. Zaboravlja se koliko je proizvodnja na umjetna gnojiva u tom dijelu svijeta. Svaki poremećaj u proizvodnji direktno će se odraziti na cijene hrane. Ne samo preko cijena energije, nafte, plina, nego direktno na cijenu hrane. Cijeli svijet je nesigurnije mjesto i cijenu američko-izraelskog napada će platiti svi", smatra Fižulić.
"Ne radi se o ljubavi prema Putinu..."
Može li se Hrvatska ponovno naći pred međunarodnom arbitražom?
"Mađarski vrh je dobro eksploatirao u svoju korist rat u Ukrajini. Koristeći diskontiranu rusku naftu punili su džepove MOL-a i možda još nekog u Mađarskoj. Zbog toga se toliko teško odriču ruske nafte, ne radi se o ljubavi prema Putinu, nego financijskom interesu koji je omogućio MOL-u da kupuje rusku naftu po diskontnoj cijeni. Potpuna je besmislica da Mađarska i Slovačka mogu uvoziti rusku naftu morskim putem zato što ne mogu kopnenim, onda može i Hrvatska i sve ostale europske zemlje, svi smo u istoj poziciji. Na koji način EU varira u tome i kako se izjašnjava SAD? Mađarska i Slovačka u EU-u imaju pravo veta na financijsku pomoć Ukrajini, a Trump jedino ima Orbana i Fica kao svoje saveznike ili trojanske konje unutar EU-a. Ili imamo svi pravo kupovati rusku naftu ili nema nitko", rekao je.
"Može li MOL 'sutra' pokrenuti arbitražu zbog JANAF-a? U to se ne bi upuštao. Dokazati tu štetu bilo bi vrlo teško. Trebalo bi dokazati po kojim cijenama MOL kupuje rusku naftu i za koji je iznos oštećen. Našli bi se na skliskom terenu i ne znam da li bi MOL tu bio uspješan. Politika hrvatske Vlade je ispravna i tako treba stajati dok ne dobijemo jasnu odluku Bruxellesa i Washingtona", dodaje Fižulić.
Inflacija
Trebamo li ruske energente?
Komentirao je rusku ponudu nafte i plina za Europu: "Vjerojatno neće doći do obnove kupnje ruske nafte. Trump je dozvolio Indiji da kupi rusku naftu koja plovi oceanima. Situacija koju su iskreirali Netanyahu i Trump ne može trajati dugo vremena zbog Amerike. Nije bilo većinske političke podrške za napad na Iran. Ni jedan američki predsjednik nije počeo rat, a da nije većina javnog mijenja bila za taj rat. Republikanci nisu sretni. Što će rat duže trajati, posljedice po američke građane će biti sve negativnije. Već je to dovoljno da američka politika proglasi pobjedu, koje neće biti, da rat stane."
Fižulić govori da je hrvatsko tržište dio europskog tržišta te da će situacija na Bliskom istoku to dovesti do rasta inflacije: "Vlada može ne učiniti ništa i pustiti tržištu da se regulira, a tržište je uvijek bilo deformirano i monopolno. Činjenica da je cijena benzina u Hrvatskoj manja u Austriji ili Njemačkoj, Vlada mora uzeti u obzir da zbog rata inflacija može biti veća nego što je planirano te treba računati i na sve ostale stvari koje Vlada u svojoj nadležnosti ima."
