"Dugoročno se Europa ne može razvijati, ako ne uspostavi suradnju s Rusijom. To je geopolitičke pitanje, promjena odnosa snage i moći, ali bih podsjetio da smo ratovali s Njemačkom i tko bi tada zamislio da se s njima surađuje. 1945. je završio rat, a 1950. se počelo surađivati. Ne treba to gledati usijane glave. Očekujem da će se u roku od pet do 10 godina situacija primiriti i da će suradnja teći. Amerika će naći svoje mjesto i valjda će se stvoriti nova politička karta svijeta i novi oblici suradnje. Nadam se da ćemo ući u jedno mirno razdoblje sljedećih 50-ak ili 100 godina. Suradnja između Europe i Rusije, dugoročno, se mora uspostaviti."