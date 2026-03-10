ekonomska analiza
Jurčić: Ako nafta prijeđe 110 dolara i to potraje, inflacija bi mogla ići iznad 5 posto
Što se događa na tržištu energije, naftnih derivata i što se može očekivati ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, naš Tihomir Ladišić u Studiju Novog dana razgovarao je s ekonomskim analitičarem Ljubom Jurčićem.
Od danas, utorka 10. ožujka, na benzinskim postajama u Hrvatskoj vrijede nove cijene goriva.
"Takva je igra"
Jurčić navodi da špekulanti koriste situaciju u tržišnim igrama: "U Mediteranu ima preko 100 brodova, tankera ispred Trsta, naših luka, to je kao tržnica, čekaju tko će kupiti. Nafta koju koristimo je stara možda dva mjeseca i već je davno išla kroz Hormuški tjesnac, ako je išla. Takva je igra, imaju pod kontrolom tržište, to je u interesu svih tržišnih igrača koji prodaju naftu da odigraju tu utakmicu. Naftu koju smo kupili po 65 ili 70 dolara, jučer se pokušalo i prodalo se par tankera po 110 dolara u Europi."
Instrumenti Vlade
Kolika je Vladina mogućnost da kontrolira cijene nafte?
"Velike su mogućnosti, Vlada može napraviti sve što hoće. Možemo smanjivati trošarine, drugo su marže, a treće je da mogu subvencionirati i preuzeti dio troška nafte na teret proračuna, to je krajnja mjera. Mogu polako spuštati trošarine i prebacivati dio smanjenja od rafinerije i veleprodaja do maloprodaje, benzinskih crpki, kroz marže, premije. Mogu ograničiti premiju. Benzinske pumpe su u ovom trenutku najviše pogođene, ali su vjerojatno prethodno nešto zaradile i situacija se ne bi trebala pogoršati", smatra.
Moguća nestašica?
Prijeti li nestašica nafte?
"Ne, nafte ima u brodovima, skladištima, strateškim zalihama. Jučer su ministri financija G7 poslali poruku da smire situaciju. U prosjeku zemlja treba imati 90 dnevnu potrošnju zaliha, nafte će biti. 20 posto svjetske potrošnje nafte može se nadoknaditi povećanjem isporuke iz drugih dijelova. Amerikanci to mogu isporučiti bez problema, ali tu je i Rusija, ona je prirodni snabdjevač nafte", rekao je Jurčić.
"Europa se ne može razvijati, ako ne uspostavi suradnju s Rusijom"
Analitičar se osvrnuo na Putinovu izjavu o prodaji nafte i plina Europi:
"Dugoročno se Europa ne može razvijati, ako ne uspostavi suradnju s Rusijom. To je geopolitičke pitanje, promjena odnosa snage i moći, ali bih podsjetio da smo ratovali s Njemačkom i tko bi tada zamislio da se s njima surađuje. 1945. je završio rat, a 1950. se počelo surađivati. Ne treba to gledati usijane glave. Očekujem da će se u roku od pet do 10 godina situacija primiriti i da će suradnja teći. Amerika će naći svoje mjesto i valjda će se stvoriti nova politička karta svijeta i novi oblici suradnje. Nadam se da ćemo ući u jedno mirno razdoblje sljedećih 50-ak ili 100 godina. Suradnja između Europe i Rusije, dugoročno, se mora uspostaviti."
"Tapkaju u mraku"
Komentirao je i pakete sankcija prema Rusiji te plan potpunog prestanka uvoza ruskog plina do 2027. godine: "Ako je to sve, duboko sam razočaran Europom. To je birokratski pristup, a Europska komisija se potpuno izgubila, Europa kao institucija potpuno je nepripremljena za današnje vrijeme. Tapkaju u mraku, donose energične odluke, kako će pobijediti Rusiju, a tu geopolitika određuje sve. Imate osjećaj da se čelnici zalažu za beskonačni rat i da pobijede, Rusija se ne može pobijediti, takvi su odnosi, geopolitika, resursi."
Jurčić se osvrnuo i na zahtjev Slovačke i Mađarske da se kroz JANAF prevozi ruska nafta: "Pitanje je što će reći Amerikanci. Ako Amerikanci poruče Hrvatima da ruska nafta može ići kroz JANAF, onda će Hrvati pustiti naftu."
Hoće li cijene goriva utjecati na cijene struje ili plina?
"Ako bi nafta preša 100 i dolara, ako bi to bilo tri, četiri mjeseca, inflacija bi u Europi porasla za jedan poen, s dva na 3 posto. BDP bi usporio za ispod 0,5 posto. Kasnije bi i proporcionalno tako išlo. Ako bi nafta bila 130 dolara, u Europi bi mogli očekivati povećanje cijena nafte za dva posto, dva posto poena inflacije i proporcionalan plan BDP-a."
"Puno smo osjetljiviji na inflaciju nego zapadne zemlje. Imamo u prosjeku duplo manji dohodak nego Europljani i puno nas više pogađa rast cijena nafte. Ako ostane cijena nafte kao što je sada i ako ne ide preko 100 dolara, nama će to utjecati na inflaciju u Hrvatskoj ispod pola posto, u dugom roku, do ljeta. Ako cijena bude išla iznad 100 dolara, Vlada će morati intervenirati pa gubi na BDP-u, onda će situacija biti lošija, utjecaj na inflaciju preko jedan posto. S cijenom nafte preko 110 dolara po barelu preko šest mjeseci, inflacija bi nam se vratila preko pet posto. Ako cijena nafte bude oko 100 dolara, držat ćemo se inflacije do četiri posto", rekao je Jurčić.
Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare