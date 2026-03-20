Obraćanje premijera

Plenković: Spriječit ćemo veliki skok cijena, idemo s novim mjerama

author
N1 Info
|
20. ožu. 2026. 10:03

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i Euro Summitu, u Bruxellesu.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije i naveo da je Europska komisija dala okvir podržan od strane Europskog vijeća koji bi pomogao državama članicama, vezan uz smanjenje energetskih pritisaka: "Na tom tragu su aktivnosti i koje je poduzela hrvatska Vlada. Bili smo među prvima koji smo išli smanjivati cjenovni udar. Barel nafte jučer je bio oko 116, 117 dolara, mi ćemo sa sličnim mjerama izaći u ponedjeljak tako da spriječimo veliki skok cijena, koji bi se dogodio zbog situacije na tržištu. Ova će kriza, po meni, biti ozbiljnija i zahtjevnija nego što je bila na početku ruske agresije na Ukrajinu."

Poručio je građanima Slovačke i Mađarske da im je Hrvatska partner i prijatelj te da "zbog nas" neće doći do ugroze opskrbe energentima.

Teme
Andrej Plenković cijene goriva u Hrvatskoj rat na bliskom istoku

