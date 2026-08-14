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Brbinj

VIDEO / Buknuo požar na Dugom otoku

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Hina
|
14. kol. 2026. 21:43
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Snimka zaslona 2026-08-14 214245
Screenshot (Facebook)

U petak navečer buknuo je požar otvorenog prostora iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, doznaje se od zadarskog županijskog vatrogasnog zapovjednika Mateja Rudića.

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Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra je trajektom na Dugi otok upućeno 15 vozila trajektom. Većinom se radi o gasiteljima koji su popodne gasili u Ninskim Stanovima, rekao je Matej Rudić.

Radi se o požaru otvorenog prostora, gori uglavnom makija, raslinje i šuma, dodao je.

Teme
dugi otok gašenje požara makija i šuma požar vatrogasci

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