Brbinj
VIDEO / Buknuo požar na Dugom otoku
U petak navečer buknuo je požar otvorenog prostora iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, doznaje se od zadarskog županijskog vatrogasnog zapovjednika Mateja Rudića.
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Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra je trajektom na Dugi otok upućeno 15 vozila trajektom. Većinom se radi o gasiteljima koji su popodne gasili u Ninskim Stanovima, rekao je Matej Rudić.
Radi se o požaru otvorenog prostora, gori uglavnom makija, raslinje i šuma, dodao je.
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