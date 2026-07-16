MORH se oglasio o akciji USKOK-a: Pod istragom je djelatna vojna osoba

USKOK je ranije objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o tome pravodobno izvijestiti javnost. Prema neslužbenim informacijama, pod istragom je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine bio načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.