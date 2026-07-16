čeka se ispitivanje
MORH se oglasio o akciji USKOK-a: Pod istragom je djelatna vojna osoba
Ministarstvo obrane potvrdilo je da u suradnji s USKOK-om i policijom sudjeluje u istrazi zbog sumnje na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, u koju je uključena jedna djelatna vojna osoba.
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Neslužbeno se doznaje da je pod istragom bivši načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić, piše Tportal.
Iz MORH-a su priopćili da Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove, u koordinaciji s USKOK-om te policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom, provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.
'Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove Ministarstva obrane u koordinaciji s USKOK-om i Policijskim upravama – zagrebačkom, istarskom i zadarskom – provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz razdoblja 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba', priopćili su iz Ministarstva.
Dodaju kako Ministarstvo obrane u potpunosti podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih uz sumnju na počinjenje kaznenih djela.
USKOK je ranije objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o tome pravodobno izvijestiti javnost. Prema neslužbenim informacijama, pod istragom je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine bio načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.
Sumnja se da je tijekom obavljanja dužnosti nezakonito dijelio postupke javne nabave na manje vrijednosti kako bi izbjegao provođenje propisanih natječajnih procedura, odnosno takozvano "cjepkanje nabava".
Istraga je u tijeku, a više detalja očekuje se nakon ispitivanja osumnjičenih i odluke USKOK-a o daljnjim procesnim radnjama.
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