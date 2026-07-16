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uključena i vojna policija!

Nova akcija USKOK-a: Uhićene dvije osobe, među njima bivši šef nabave MORH-a?

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N1 Info , Hina
|
16. srp. 2026. 09:05
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USKOK, PNUSKOK N1
N1

Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji Uskoka u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane.

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Uskok je ne otkrivajući detalje objavio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Preme neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.

Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.

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Teme
istarska županija uhićenja uskok zadarska županija zagreb

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