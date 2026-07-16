uključena i vojna policija!
Nova akcija USKOK-a: Uhićene dvije osobe, među njima bivši šef nabave MORH-a?
Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji Uskoka u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane.
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Uskok je ne otkrivajući detalje objavio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.
Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju.
Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Preme neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.
Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.
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