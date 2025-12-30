Mostovci: Nećemo dopustiti da se Hrvatsku gurne u rat s Rusijom

Komentirajući to što je sutra zadnji dan za zamjenu kuna, i to što nam je donio euro, Troskot je upozorio da je uvođenje eura u Hrvatskoj povećalo inflaciju koja je među najvišima u Europi. Smatra i da je "pitanje vremena" kada će se uvesti prvi porez koji će obuhvaćati cijelu EU, a što će voditi i do porezne unije i gubitka poreznog i fiskalnog suvereniteta.