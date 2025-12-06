Antifašizam, dva kriva pogleda

Ne ulijeva povjerenje ni izjava premijera Andreja Plenkovića nakon nedjeljnih marševa i protuprosvjeda u kojoj mu se oteo lapsus kada je rekao da je HDZ "zadnja brana normalnoj Hrvatskoj" (nečemu) umjesto da je "brana normalne Hrvatske" (nečega) pa po njemu ispada da još jedino HDZ stoji na putu Hrvatskoj, a ne da je stražarski brani.