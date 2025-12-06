Oglas

Trg Republike Hrvatske

Umrla žena na stubištu u Rijeci, priveden muškarac

author
N1 Info
06. pro. 2025. 10:22
Vozilo Hitne medicinske pomoci naintervenciji. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života, poručili su iz PU primorsko-goranske.

Pokušaj reanimacije

Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je, dodaju iz riječke policije.

Muškarac s ozljedom vrata

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika.

U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja. U tijeku je provođenje očevida, poručili su iz PU primorsko-goranske.

Teme
Rijeka kazneno djelo ozlijeđeni muškarac policija smrt

