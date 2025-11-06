Turudić o procesu protiv ubojice Jean-Michela Nicoliera: "Kod nas bi se on zvao krunski svjedok"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić razgovarao je s novinarima Nove TV i komentirao pitanje pronalaska odgovornog za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera, koji je danas sahranjen u Vukovaru.
"Hrvatska je napravila sve što je mogla napraviti. Posljednje što smo učini – došli su predstavnici francuskih sudbenih vlasti, sve što su tražili u svemu im je udovoljeno, da pregledaju kostur pokojnika, niz drugih radnji da obave, da pročitaju dokumentaciju i oni su zadovoljno otišli", rekao je Ivan Turudić.
"Mi smo još 12. travnja 2018. donijeli rješenje o provođenju istrage protiv Spasoja Petkovića zvanog Štuka. Vrlo brzo, 18. svibnja, smo poslali zamolnicu u Beograd s obrazloženjem da je on svjedok-suradnik, da on ima procesni imunitet i da se ne može dva puta za isto suditi i prema njemu postupati", dodao je.
Napomenuo je da je taj pravni stav suprotan Ženevskoj konvenciji o postupanju prema ratnim zarobljenicima."Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'. On je dobio oprost od kaznenog progona jer je nešto rekao, a njega se tereti za izravno ubojstvo četiri ili pet osoba, među kojima i Jean-Michel", rekao je glavni državni odvjetnik.
"Francuska je ipak veća država od Hrvatske možda oni uspiju", zaključio je Turudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
