Oglas

"napravili smo sve"

Turudić o procesu protiv ubojice Jean-Michela Nicoliera: "Kod nas bi se on zvao krunski svjedok"

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 18:01
Dolazak glavnog drzavnog odvjetnika Ivana Turudica na Zupanijski Sud u Splitu zbog uhicenih koji su vrijedjali na nastupu srpskog kulturno umjetnickog drustva u Gratskom kotaru Blatine Skrape Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić razgovarao je s novinarima Nove TV i komentirao pitanje pronalaska odgovornog za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera, koji je danas sahranjen u Vukovaru.

Oglas

"Hrvatska je napravila sve što je mogla napraviti. Posljednje što smo učini – došli su predstavnici francuskih sudbenih vlasti, sve što su tražili u svemu im je udovoljeno, da pregledaju kostur pokojnika, niz drugih radnji da obave, da pročitaju dokumentaciju i oni su zadovoljno otišli", rekao je Ivan Turudić.

"Mi smo još 12. travnja 2018. donijeli rješenje o provođenju istrage protiv Spasoja Petkovića zvanog Štuka. Vrlo brzo, 18. svibnja, smo poslali zamolnicu u Beograd s obrazloženjem da je on svjedok-suradnik, da on ima procesni imunitet i da se ne može dva puta za isto suditi i prema njemu postupati", dodao je.

Napomenuo je da je taj pravni stav suprotan Ženevskoj konvenciji o postupanju prema ratnim zarobljenicima."Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'. On je dobio oprost od kaznenog progona jer je nešto rekao, a njega se tereti za izravno ubojstvo četiri ili pet osoba, među kojima i Jean-Michel", rekao je glavni državni odvjetnik.

"Francuska je ipak veća država od Hrvatske možda oni uspiju", zaključio je Turudić.

Teme
Ivan Turudić Jean-Michel Nicolier Krunski svjedok Međunarodna pravna suradnja Ratni zločini Ženevska konvencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ