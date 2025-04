Muškarac počinio 24 razbojništava, neke i na romobilu

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Zagrebačka policija prijavila je 35-godišnjaka kojeg sumnjiči da je od prosinca 2023. do kraja travnja ove godine počinio na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Siska ukupno 24 razbojništava, a plijen od oko 30.000 eura navodno je trošio na kockanje, alkohol i drogu.

Pet ljekarni, dvije kladionice…

Prema navodima Policijske uprave zagrebačke 35-godišnjak se sumnjiči za razbojništva u 14 trgovina, pet ljekarni, dvije kladionice, jednoj poslovnici pošte, benzinskoj postaji i kiosku. Jedno je razbojništvo ostalo u pokušaju.

Prije počinjenja, osumnjičeni se maskirao medicinskom maskom i kapuljačom, dok je na rukama nosio rukavice. Po ulasku u poslovnice, prijetio bi pištoljem za koji se kroz kriminalističko istraživanje utvrdilo da se radi o plinskom, tražeći od zaposlenika da mu predaju novac iz blagajne.

Koristio i električni romobil

Do poslovnica je dolazio automobilom koji bi parkirao na sigurnoj udaljenosti, a nakon što bi se domogao novca, njime bi se dao u bijeg. U tri navrata je koristio električni romobil koji je vozio u prtljažniku automobila te ga koristio za vožnju od automobila do poslovnica, a nakon razbojništva se romobilom vraćao do automobila.

Opljačkani novac je trošio na kockanje, alkohol, drogu i osobne potrebe, a ukupna materijalna šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosi oko 30.000 eura, kažu u policiji.

Dodaju da je u pretrazi doma i drugih prostorija kao i automobila kojim se koristio, pronađena odjeća i sredstva maskiranja te plinski pištolj kojim je prijetio.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz prijavu nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

