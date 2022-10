Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ne izmijeni li Vlada izborne jedinice na način da mandat, odnosno, glas svakog birača u svakoj jedinici približno isto vrijedi (dopuštena odstupanja su plus-minus pet posto) – Ustavni sud može zabraniti održavanje parlamentarnih izbora ili poništiti rezultate izbora u onim izbornim jedinicama gdje su odstupanja veća od zakonski propisanih.

Vjerojatnija je opcija zabrana izbora jer poništavanje rezultata izbora ne bi riješilo problem. Rok za promjenu izbornih jedinica je do kraja 2023. godine jer je dobra praksa prema preporukama Venecijanske komisije da se izborna pravila, a u njih spada i dizajn izbornih jedinica, ne mijenjaju u izbornoj godini. Neslužbena su to razmišljanja naših izvora nakon što je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović upozorio da Sabor mora urediti to pitanje jer bi idući izbori, da se provedu po postojećim izbornim jedinicama, bili neustavni.

Naši sugovornici pozivaju se na članak 87. i članak 89. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Članak 87, među ostalim, kaže da Ustavni sud nadzire zakonitost i ustavnost izbora, a članak 89 da će, u slučaju povrede koja je utjecala ili bi mogla utjecati na rezultate izbora, Ustavni sud poništiti sve ili pojedine izborne radnje ili odluke koje su prethodile takvoj povredi. Upravo iz tih članaka zakona naši sugovornici izvlače zaključak da Ustavni sud, u slučaju da se ne reguliraju izborne jedinice, može poništiti odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora, odnosno zabraniti izbore.

Posljednji popis stanovništva, naime, još je više podcrtao razliku u broju birača po pojedinim izbornim jedinicama jer je pokazao da imamo 400.000 stanovnika manje nego 2011. godine kada je bio prethodni popis. I zato se sad čuju razmišljanja i o radikalnim potezima Ustavnog suda budući da je iz aviona vidljivo da bi parlamentarni izbori bili neustavni.

Ustavni sud još od 2010. godine traži da Sabor preuredi izborne jedinice, no svih ovih godina nijedna vlast nije učinila baš ništa kako bi se problem neujednačenih izbornih jedinica riješio. S obzirom na to da su sada razlike još izraženije, Ustavni sud ne smije samo slijepo promatrati i ne činiti ništa jer bi se sada s lakoćom moglo utvrditi da je netko izgubio mandat zato što svaki glas u svakoj izbornoj jedinici ne vrijedi približno jednako.

Izborne se jedinice mogu mijenjati na način da se prekroje njihove granice, da se smanji broj izbornih jedinica ili da se u svakoj izbornoj jedinici ne bira isti broj zastupnika. Zbog odljeva stanovnika i znatno manjeg broja birača, u slavonskim izbornim jedinicama potrebno je manje glasova nego u Dalmaciji, tj. u dalmatinskim izbornim jednicima, da bi se osvojio saborski mandat. Razlika između najmanje izborne jedinice – četvrte i najveće – sedme izborne jedinice, da bi se osvojio mandat jest 10,5 tisuća glasova pa je posve jasno da su promjene neophodne.

Potez je na Vladi, da Saboru predloži preustroj izbornih jedinica.

