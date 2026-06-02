Ekonomski mitovi
SP 2026.: Obećane su milijarde gospodarstvima domaćina, ali hoće li doći do ekonomskog buma?
Svjetsko nogometno prvenstvo počinje 11. lipnja, u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovogodišnje prvenstvo, najveće u povijesti s 48 momčadi, trebalo bi ubrizgati desetke milijardi u gospodarstva domaćina. Ipak, analitičari procjenjuju da će relativni utjecaj biti marginalan.
Sama FIFA uložila je ogromne zahtjeve u ekonomske prinose, projicirajući neočekivani dobitak od 26,1 milijardu eura za tri zemlje domaćine zajedno i da će turnir generirati do 35 milijardi eura dodatnog globalnog BDP-a, piše Euronews.
Organizacija također procjenjuje da će biti stvoreno otprilike 824 000 radnih mjesta izravno ili neizravno povezanih s događajem. Međutim, kako se bliži početni zvižduk prve utakmice, analitičari upozoravaju da bi stvarne brojke, kada konačno stignu, mogle prikazati znatno skromniju sliku.
FIFA procjenjuje da će ukupni troškovi ovog Svjetskog prvenstva, uključujući troškove organizacije, gradova domaćina i investitora diljem SAD-a, Kanade i Meksika, iznositi oko 12 milijardi eura. Očekuje se da će samo SAD apsorbirati više od 9,4 milijarde eura od tog iznosa.
Prema analizi danske banke Saxo, glavne brojke laskaju stvarnom utjecaju, a stručnjaci u prosjeku procjenjuju manje generirane prihode od FIFA-e. Primjerice, za SAD, čije gospodarstvo nadmašuje većinu svojih konkurenata, projicirani poticaj od 14,5 milijardi eura iznosi manje od 0,1% BDP-a, što Svjetsko prvenstvo čini marginalnim pokretačem rasta.
Meksiko se ističe kao relativni pobjednik ovog tronacionalnog aranžmana. S procijenjenih 2,57 milijardi eura očekivanih ekonomskih koristi koje predstavljaju između 0,2% i 0,5% BDP-a, ovisno o korištenom modelu, jer priljev posjetitelja ima veću vidljivu težinu u gospodarstvu koje se više oslanja na turizam i usluge.
Gradovi domaćini poput Guadalajare, Monterreya i Mexico Cityja najizraženije će osjetiti ekonomski učinak.
U međuvremenu, predviđa se da će Kanada imati koristi od oko 2,36 milijardi eura, iako analitičari napominju da se te brojke moraju usporediti sa značajnim javnim troškovima.
Nedavna studija Oxford Economicsa također je otkrila da, iako će 11 američkih gradova domaćina ovog ljeta zabilježiti rast BDP-a koncentriran u slobodno vrijeme i ugostiteljstvo, s Houstonom, New Yorkom i Dallasom među glavnim korisnicima, svaki porast radnih mjesta pokazao bi se privremenim.
Istraživanje je primijetilo da će, budući da gotovo nikakva nova infrastruktura nije izgrađena posebno za ovaj turnir, turistička aktivnost oko utakmica uvelike istisnuti postojeće tokove posjetitelja, a ne generirati dodanu ekonomsku vrijednost.
Problem "bijelog slona" i utjecaj na BDP
Nedavna povijest turnira Svjetskog prvenstva pruža otrežnjujuću referentnu vrijednost. Prvo, konačni troškovi domaćinstva obično uvelike premašuju početne procjene. Istraživanje profesora Benta Flyvbjerga sa Sveučilišta u Oxfordu pokazalo je da mega sportski događaji redovito premašuju svoje proračune u prosjeku za 172%.
Ovaj efekt naglog rasta uglavnom se objašnjava činjenicom da se Svjetsko prvenstvo ne može odgoditi. Kada infrastrukturni projekti kasne, organizatori su prisiljeni ubrzati izgradnju pod svaku cijenu kako bi ispunili rok za otvaranje. U praksi, javne financije obično apsorbiraju ta prekoračenja.
Drugo, osim stvarnih troškova, postavlja se pitanje srednjoročne i dugoročne ekonomske koristi od velikih ulaganja. Studije pokazuju da značajan dio infrastrukture izgrađene za turnire stvara malu trajnu vrijednost nakon završetka natjecanja. Na primjer, mnogi stadioni postaju takozvani "bijeli slonovi" koje je skupo održavati, ali se nakon događaja uvelike nedovoljno koriste.
Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu i Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru istaknuti su primjeri ovog problema jer su proizveli niz stadiona bez održive namjene nakon Svjetskog prvenstva. Na primjer, "Arena da Amazonia" u brazilskom gradu Manausu trajni je simbol pogrešno raspoređene javne potrošnje.
Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., s gotovo 188,6 milijardi eura, postalo je najskuplje Svjetsko prvenstvo u povijesti, transformirajući cijelu zemlju u smislu infrastrukture, ali ostavljajući pitanja o dugoročnim ekonomskim učincima.
Ovogodišnje izdanje nosi bitno drugačiji profil u tom pogledu. SAD, Kanada i Meksiko već posjeduju većinu potrebnih mjesta, a gotovo sva njima upravljaju profitabilne profesionalne sportske franšize s utvrđenim bazama navijača. Rizik "bijelog slona" znatno je niži ove godine, ali se i dalje očekuje da će domaćini premašiti proračun.
Ono što ostaje stvarna briga je potražnja. Prema istraživanju Američkog udruženja hotela i smještaja provedenom u više od 200 hotela u 11 američkih gradova domaćina, gotovo 80% izvijestilo je da su rezervacije ispod početnih prognoza. Ispitanici u ovom istraživanju naveli su poteškoće za strane posjetitelje u dobivanju viza, povišene geopolitičke napetosti i visoke cijene ulaznica i putovanja koje umanjuju posjećenost.
Neki hoteli su čak opisali turnir kao "ne-događaj". Osim toga, čak i ako bi potražnja ispunila očekivanja, povijesna analiza pokazuje da se procjene stvarnog utjecaja na BDP moraju tumačiti s oprezom jer se rezultati obično značajno razlikuju od početnih projekcija.
Čak i ako se uoči rast, on je općenito vremenski ograničen, vrlo lokaliziran i djelomično kompenziran učincima supstitucije i istiskivanja. Ovi pojmovi odnose se na makroekonomski fenomen koji se javlja kada povećano državno zaduživanje, potrošnja ili tržišna intervencija smanjuju ulaganja i potrošnju privatnog sektora.
Ukupne makroekonomske koristi stoga ostaju ograničene, posebno za gospodarstva veličine SAD-a.
U tom kontekstu, Svjetsko prvenstvo 2026. treba shvatiti manje kao pokretač strukturne ekonomske transformacije, a više kao privremenu preraspodjelu aktivnosti, pri čemu je njegov stvarni opseg često skromniji nego što narativ sugerira, piše Euronews.
Zaključak je, kako su Oxford Economics i Saxo Bank također zaključili u svojim analizama, da će se ovog ljeta ostvariti određeni rast BDP-a, ali će biti privremen, lokaliziran i, barem za najveće svjetsko gospodarstvo, jedva primjetan na agregatnoj razini.
Ispostavilo se da bi najveća nogometna predstava na Zemlji mogla biti daleko tiša za nacionalna gospodarstva nego što tvrde njezini organizatori.
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