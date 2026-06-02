SP 2026.: Obećane su milijarde gospodarstvima domaćina, ali hoće li doći do ekonomskog buma?

Ono što ostaje stvarna briga je potražnja. Prema istraživanju Američkog udruženja hotela i smještaja provedenom u više od 200 hotela u 11 američkih gradova domaćina, gotovo 80% izvijestilo je da su rezervacije ispod početnih prognoza. Ispitanici u ovom istraživanju naveli su poteškoće za strane posjetitelje u dobivanju viza, povišene geopolitičke napetosti i visoke cijene ulaznica i putovanja koje umanjuju posjećenost.