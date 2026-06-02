nove prepreke
Provedba Pravilnika o osobnoj asistenciji izaziva novi strah: "Bojim se da ćemo imati prenošenje diskriminacije"
Nakon odluke Ustavnog suda kojom su uklonjene diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, korisnici upozoravaju na nove prepreke. Strahuju od dugotrajnih vještačenja, administrativnog opterećenja i mogućeg prenošenja diskriminacije u provedi novog pravilnika kojim se ova usluga regulira
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Odluka Ustavnog suda trebala je ukloniti diskriminaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom pri ostvarivanju prava na osobnu asistenciju. No, korisnici strahuju da bi s novim pravilnikom mogli nastati i novi problemi.
"Dakle, svi mi, pa i ja i svi drugi koji već imamo uslugu osobne asistencije i pomoći u kući i sve ostale usluge iz sustava, moramo ići na novo vještačenje", kaže Ivan Milatić.
Za mnoge korisnike to znači novi administrativni postupak u sustavu koji je već sada opterećen nedostatkom zaposlenika.
"Cijeli sustav je urušen. Fali ljudi. Jednostavno nedostaje ih i to je to", dodaje Milatić.
Upozorava i da bi sami postupci mogli trajati dugo, osobito ako bude potrebna dodatna terenska procjena.
"Dakle, za jednu osobu trebate mjesec dana, 30 dana za jednu osobu."
"Prenošenje diskriminacije"
U udruzi Sjena upozoravaju da odluka Ustavnog suda mora biti polazište za sve buduće propise.
"Ono što zapravo naša vlast, odnosno naše politike, zaboravljaju, da su odluke Ustavnog suda uvijek iznad bilo kakvih pravilnika", kaže Suzana Rešetar iz udruge Sjena.
No, najveći strah je da se diskriminacija, koju je Ustavni sud prepoznao u zakonu, sada ne preseli u provedbu Pravilnika o osobnoj asistenciji.
"Bojim se da ćemo mi imati prenošenje diskriminacije, znači ovo što smo imali kroz zakon prije odluke Ustavnog suda, da ćemo zapravo sad to imati kroz provedbu", kaže Rešetar.
Posebno zabrinjava način rada budućih komisija koje će odlučivati o pravima korisnika.
"Dolazi do brojnih nesuglasica, odnosno da će provedba samog ustavnog prava, na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, tu zapinjati", dodala je Rešetar.
Iz Ministarstva rada i socijalne politike poručuju kako je pravilnik donesen kako bi se sustav osobne asistencije u ovom trenutku mogao provoditi na najbolji mogući način, ali i da su već pokrenute pripreme za dodatne izmjene.
"Istovremeno smo započeli radnu grupu za izmjene i dopune zakona o osobnoj asistenciji, kojom će se obrađivati ne samo elementi pravilnika, već i drugi sastavni dijelovi za koje smatramo da su potrebni za unapređenje sustava osobne asistencije u Republici Hrvatskoj", rekao je Alen Ružić, ministar rada i socijalne politike.
Resorni ministar ističe kako će se pri daljnjem uređenju sustava voditi računa o iskustvima korisnika, pružatelja usluga i rezultatima provedbe na terenu.
"U provođenju ovih zakonodavnih okvira učinit ćemo sve, slušajući i same primatelje usluga, odnosno korisnike, pružatelje usluga, i naravno analizu samih učinaka zakona i provedbe na terenu, kako bismo unaprijedili sustav."
No, korisnici i njihove obitelji očekuju da promjene budu provedene brzo i bez novih administrativnih prepreka, kako bi pravo na osobnu asistenciju bilo dostupno svima kojima je potrebno.
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