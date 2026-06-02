Provedba Pravilnika o osobnoj asistenciji izaziva novi strah: "Bojim se da ćemo imati prenošenje diskriminacije"

"Istovremeno smo započeli radnu grupu za izmjene i dopune zakona o osobnoj asistenciji, kojom će se obrađivati ne samo elementi pravilnika, već i drugi sastavni dijelovi za koje smatramo da su potrebni za unapređenje sustava osobne asistencije u Republici Hrvatskoj", rekao je Alen Ružić, ministar rada i socijalne politike.