Alarm na Jadranu: Skiperi mogu upravljati jahtom i bez dana prakse

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Na moru je sve više brodica, tako i neiskusnih skipera koji olako staju za kormilo. Počela je i sezona kupanja pa su uz sudionike u pomorskom prometu u riziku od onih koji ne poštuju pravila - i kupači. Stručnjaci upozoravaju kako bi trebalo postrožiti pravila, a Lučka kapetanija provodi pojačan nadzor.

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Zadarska luka Draženica svakog jutra vrvi turistima koji se spremaju na izlete brodom.

"Očekujem da ćemo na početku puta dobiti upute za ponašanje, kao u zrakoplovu", rekao je gost iz Poljske, dok je njegova sunarodnjakinja dodala kako "upravitelj broda treba biti odgovoran za posadu i putnike".

Međutim, stvarnost je često drugačija.

Skiper koji posjeduje C kategoriju za prijevoz turista upozorio je na problem s dozvolom B kategorije za osobne potrebe, za koju nije potreban ni sat praktične nastave, piše HRT.

"Ljudi možda nisu upoznati ni s morem ni s brodom, a s tom dozvolom u ruci misle da je to sve što im treba", istaknuo je.

Sustav je potrebno mijenjati

Prema važećim pravilima, osoba koja nikad nije bila na moru može legalno upravljati jahtom s 12 putnika. Specijalisti se slažu da je sustav potrebno mijenjati.

"Sigurnost je uvijek na prvom mjestu. Skiper bi trebao imati položenu kategoriju za voditelja brodice, radiovezu te ostale certifikate, a prije svega toga voljeti more i poštivati ga", naglasio je skiper Lovre Dundov.

U pomorskim učilištima inzistiraju na praksi za svaku kategoriju.

"Nadam se da će Ministarstvo to što prije progurati, mora postojati nekoliko sati praktične nastave za ono osnovno", rekao je Antonio Zubčić, vlasnik pomorskog učilišta i nastavnik u Pomorskoj školi.

Dodao je kako je zbog velikog broja novih nautičara nužna i edukacija o zaštiti okoliša.

"Treba raditi na edukaciji da zaštitimo okoliš od bacanja otpada, ispuštanja fekalija i slično", poručio je Zubčić. Problem dodatno kompliciraju i neujednačena pravila za dobivanje dozvola unutar Europske unije.

Pojačan nadzor na moru

Zbog sve većeg broja stranaca i takozvanih vikend-skipera, Lučka kapetanija Zadar provodi pojačan nadzor na moru. Lučki kapetan Alen Rukavina navodi koji su prekršaji najčešći i najopasniji.

"Definitivno je najzvučnija, ali i najopasnija, prebrza vožnja na maloj udaljenosti od obale, jer time dolazi do mogućih sudara plovila i kupača. Uvijek su moguće pomorske nesreće", objasnio je.