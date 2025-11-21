Stoljeće nasilja, oružanih sukoba, propalih pregovora i izgubljenih generacija: sukobu Izraela i Palestine ne nazire se ni rješenje ni kraj, a najmanje se od svega nazire suživot.
Kako izgleda odrastanje u razrušenim kvartovima, studiranje pod budnim okom vojske, ili svakodnevica na linijama razdvajanja, gdje svaki kamen nosi ožiljak povijesti? Vrijede li u takvom životu ista pravila za sve ili su ipak neki jednakiji od drugih?
Na ta pitanja tražio je odgovore reporterski tim N1 koji je u proteklim danima boravio na Zapadnoj obali. U specijalnom programu donosi više od dva sata ekskluzivnih snimki, svjedočanstava ljudi koji ondje žive i rade, te razgovora s gostima u studiju. Iako se na prvi pogled čini da život teče normalno, realnost je daleko složenija.
“Na prvi pogled se može slobodno kretati, ali je vrlo nepredvidljivo kako, gdje i koliko ćeš se moći slobodno kretati. Checkpointa je nebrojeno puno po Zapadnoj obali, služe da bi se ograničilo kretanje Palestincima”, opisuje izvršna urednica N1 Nera Valentić.
Neravnoteža moći vidljiva je na svakom koraku, ističe reporter Hrvoje Krešić. “U beduinskom selu Palestinci su građani drugog reda. Na palestinskom sveučilištu u Ramali dan prije našeg dolaska izraelski su vojnici ušli tražeći jednog studenta. Nisu ga našli, pa su otišli. Ljudi nam govore da se trude živjeti normalno, ali nikada ne znaju kada će im netko pokucati na vrata i reći: ‘Vi biste trebali krenuti s nama.’ Razlike su svuda - u cestama, zgradama, uvjetima života.” dodaje Krešić.
Vidjet ćete što se događa iza naslovnica i kako izgleda život u sjeni sukoba koji traje više od 70 godina: kako ga opisuju civili, vojnici, diplomati, analitičari, humanitarci, novinari i, najvažnije, žrtve. N1 je bio na terenu - u razrušenim četvrtima, na sveučilištima, na linijama razdvajanja- i donosi priče koje se ne čuju često.
Kako izgleda život koji se vodi “ispod radara” međunarodnih pregovora i diplomatskih izjava?
Što kažu oni koji taj život žive, ili ga analiziraju iz neposredne blizine?
Odgovore donosimo u N1 Specijalu “Lica i naličja vječnoga rata”, u srijedu u 15 sati samo na N1 Televiziji.
