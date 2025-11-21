Stoljeće nasilja, oružanih sukoba, propalih pregovora i izgubljenih generacija: sukobu Izraela i Palestine ne nazire se ni rješenje ni kraj, a najmanje se od svega nazire suživot.

Neravnoteža moći vidljiva je na svakom koraku, ističe reporter Hrvoje Krešić. “U beduinskom selu Palestinci su građani drugog reda. Na palestinskom sveučilištu u Ramali dan prije našeg dolaska izraelski su vojnici ušli tražeći jednog studenta. Nisu ga našli, pa su otišli. Ljudi nam govore da se trude živjeti normalno, ali nikada ne znaju kada će im netko pokucati na vrata i reći: ‘Vi biste trebali krenuti s nama.’ Razlike su svuda - u cestama, zgradama, uvjetima života.” dodaje Krešić.