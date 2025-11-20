EU članice šalju pomoć Palestini: Izrael dosad prikupio "3-4 milijarde eura poreza palestinske samouprave

Države članice EU-a potpisale su pomoć od 88 milijuna eura palestinskim vlastima, izjavila je u četvrtak povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica
Šuica je u četvrtak s palestinskim premijerom Mohamedom Mustafom supredsjedala prvim sastankom donatorske skupine za Palestinu. Na sastanku su sudjelovali ministri i visoki dužnosnici iz 60-ak zemalja, država članica EU-a, arapskih zemalja, potencijalnih donatora za mirovni plan za Gazu te predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija i financijskih institucija.
Na marginama toga sastanka Njemačka, Luksemburg, Slovenija i Španjolska potpisale su više od 82 milijuna eura pomoći za palestinsku samoupravu. Ranije su Finska, Irska, Italija i Španjolska obećale 6 milijuna eura, tako da je ukupni iznos nešto preko 88 milijuna eura.
Šuica je istaknula da je potpora EU-a značajna, ali “potrebna je daljnja međunarodna podrška kako bismo stabilizirali palestinsku fiskalnu situaciju”.
Izrael prikuplja porez u ime palestinskih vlasti
Pritom se očekuje da i Izrael uplati porezne prihode koje prikuplja u ime palestinskih vlasti.
Istaknula je da EU ulaže velike diplomatske napore kako bi Izrael oslobodio ta sredstva. “Riječ je o tri do četiri milijarde eura, što je puno novaca koji je potreban za stabilnu palestinsku upravu”, rekla je.
Glavna tema prvog sastanka donatorske skupine za Palestinu bila je provedba reformskog plana na koji se obvezala palestinska samouprava u zamjenu za financijsku potporu EU-a.
Šuica je rekla da je postignut napredak u ključnim reformama, ali da je potreban daljnji rad u području ekonomske i fiskalne politike, upravljanja, socijalne zaštite i obrazovanja.
Istaknula je da su te reforme preduvjet za održivo dvodržavno rješenje.
