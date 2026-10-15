POD HRVATSKOM JURISDIKCIJOM
N1 televizija dobila odobrenje za registraciju u Hrvatskoj
Adria News d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu dobio je odobrenje za registraciju specijaliziranog informativnog kanala N1 televizije u Hrvatskoj, što predstavlja važan korak za njegovo poslovanje u zemlji.
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Hrvatski medijski regulator donio je odluku 15. listopada 2026., čime je uspostavljen regulatorni okvir za rad kanala pod hrvatskom jurisdikcijom.
Urednički prioriteti N1 televizije ostaju usmjereni na točno i pravodobno izvještavanje, temeljitu provjeru činjenica te neovisno i kritičko novinarstvo. Televizijska i digitalna redakcija nastavit će donositi izvještaje s terena, intervjue i analize događaja u Hrvatskoj, regiji i svijetu.
Pedro Vargas David, direktor, ocijenio je ovo odobrenje važnom prekretnicom za N1 u Hrvatskoj.
"Hrvatska je važan dio ulaganja Alpac Capitala u široj regiji. Ovo odobrenje pruža čvrst regulatorni temelj za poslovanje N1 televizije u Hrvatskoj i u skladu je s našom strategijom u svim jurisdikcijama u kojima posluju naši mediji. Predani smo pružanju podrške profesionalnim standardima i uredničkoj neovisnosti redakcije te novinarstvu koje služi svojoj publici", izjavio je.
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