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POD HRVATSKOM JURISDIKCIJOM

N1 televizija dobila odobrenje za registraciju u Hrvatskoj

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N1 Hrvatska
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15. lis. 2026. 15:25
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11 godina N1
N1

Adria News d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu dobio je odobrenje za registraciju specijaliziranog informativnog kanala N1 televizije u Hrvatskoj, što predstavlja važan korak za njegovo poslovanje u zemlji.

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Hrvatski medijski regulator donio je odluku 15. listopada 2026., čime je uspostavljen regulatorni okvir za rad kanala pod hrvatskom jurisdikcijom.

Urednički prioriteti N1 televizije ostaju usmjereni na točno i pravodobno izvještavanje, temeljitu provjeru činjenica te neovisno i kritičko novinarstvo. Televizijska i digitalna redakcija nastavit će donositi izvještaje s terena, intervjue i analize događaja u Hrvatskoj, regiji i svijetu.

Pedro Vargas David, direktor, ocijenio je ovo odobrenje važnom prekretnicom za N1 u Hrvatskoj.

"Hrvatska je važan dio ulaganja Alpac Capitala u široj regiji. Ovo odobrenje pruža čvrst regulatorni temelj za poslovanje N1 televizije u Hrvatskoj i u skladu je s našom strategijom u svim jurisdikcijama u kojima posluju naši mediji. Predani smo pružanju podrške profesionalnim standardima i uredničkoj neovisnosti redakcije te novinarstvu koje služi svojoj publici", izjavio je.

Teme
alpac capital n1 televizija pedro vargas david regulatorni okvir
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