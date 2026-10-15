N1 televizija dobila odobrenje za registraciju u Hrvatskoj

"Hrvatska je važan dio ulaganja Alpac Capitala u široj regiji. Ovo odobrenje pruža čvrst regulatorni temelj za poslovanje N1 televizije u Hrvatskoj i u skladu je s našom strategijom u svim jurisdikcijama u kojima posluju naši mediji. Predani smo pružanju podrške profesionalnim standardima i uredničkoj neovisnosti redakcije te novinarstvu koje služi svojoj publici", izjavio je.