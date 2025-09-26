Oglas

Fake news

N1 upozorava na lažnu objavu intervjua Hrvoja Krešića i Zorana Milanovića

N1 Info
26. ruj. 2025. 11:43
Hrvoje Krešić
Redakcija N1 Hrvatska upozorava na navodni intervju našeg novinara Hrvoja Krešića s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem, koji se pojavio na sumnjivim internetskim stranicama.

Riječ je o potpuno lažnoj objavi – Hrvoje Krešić nikada nije vodio ovakav razgovor s predsjednikom Milanovićem, niti su izjave i informacije koje se u tim tekstovima pripisuju njima istinite.

Objavljeni sadržaj sadrži izmišljene citate, montirane fotografije i manipulativne poruke, a sve s ciljem širenja dezinformacija i promoviranja sumnjivih platformi.

Tekst je nakon objave ubrzo uklonjen, no već se proširio društvenim mrežama.

Pozivamo čitatelje da ne nasjedaju na ovakve prijevare i da informacije provjeravaju isključivo na pouzdanim i vjerodostojnim medijskim izvorima.

N1 Hrvatska nastavit će izvještavati profesionalno, kao i do sada.

Teme
Hrvoje Krešić N1 Hrvatska Zoran Milanović

