Fake news
N1 upozorava na lažnu objavu intervjua Hrvoja Krešića i Zorana Milanovića
Redakcija N1 Hrvatska upozorava na navodni intervju našeg novinara Hrvoja Krešića s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem, koji se pojavio na sumnjivim internetskim stranicama.
Riječ je o potpuno lažnoj objavi – Hrvoje Krešić nikada nije vodio ovakav razgovor s predsjednikom Milanovićem, niti su izjave i informacije koje se u tim tekstovima pripisuju njima istinite.
Objavljeni sadržaj sadrži izmišljene citate, montirane fotografije i manipulativne poruke, a sve s ciljem širenja dezinformacija i promoviranja sumnjivih platformi.
Tekst je nakon objave ubrzo uklonjen, no već se proširio društvenim mrežama.
Pozivamo čitatelje da ne nasjedaju na ovakve prijevare i da informacije provjeravaju isključivo na pouzdanim i vjerodostojnim medijskim izvorima.
N1 Hrvatska nastavit će izvještavati profesionalno, kao i do sada.
Screenshot/ Facebook
