Tko će na mjesto Peđe Grbina u Saboru?

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) odobrilo je u petak početak mirovanja zastupničkog mandata SDP-ovom Peđi Grbinu, a u saborskim klupama zamijenit će ga Maria Blažina koja će danas položiti i prisegu.
Predsjednik MIP-a Robert Jankovics izvijestio je da je Peđa Grbin podnio 18. rujna 2025. predsjedniku Hrvatskog sabora pisani zahtjev za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje, nakon što je izabran za gradonačelnika Pule.
Podsjetio je da je Grbin izabran za zastupnika u Hrvatski sabor na koalicijskoj listi SDP-a, Centra, HSS-a, Dalije Orešković i DOSiP-a te GLAS-a u 8. izbornoj jedinici a zastupnički mandat mu je započeo 16. svibnja 2024.
Također, SDP je predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću 23. rujna podnio prijedlog kojim se Maria Blažina određuje zamjenicom Peđe Grbina u Hrvatskom saboru.
MIP također nije dao odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv SDP-ove zastupnice Kristine Ikić Baniček za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, a koju su za kaznena djela klevete i uvrede tužili privatni tužitelji.
Povjerenstvo je time nastavilo svoju dosadašnju praksu da odbija zahtjeve za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika kada to traže privatni tužitelji za vrijeme trajanja zastupničkog mandata.
Predsjednik MIP-a Robert Jankovics izvijestio je da je sisački Općinski sud uputio predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Ikić Baniček po privatnoj tužbi Tomislava Kralja, Tomislava Matlekovića, Sanje Mioković, Ljiljane Slunjski, Ivice Šipuša te Vesne Štengl zbog kaznenog djela klevete i uvrede.
Naveo je i da taj sud uz zahtjev nije dostavio privatnu tužbu pa im činjenični opis tih kaznenih djela nije poznat.
No, iz datuma podnošenja tužbe od 12. svibnja 2023. proizlazi da eventualna kaznena djela nisu mogla biti izrečena u okviru obnašanja zastupničke dužnosti Ikić Baniček.
Odluke MIP-a još treba potvrditi Hrvatski sabor.
